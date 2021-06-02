"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских

На Украине явили миру старинную карту, чтобы доказать самостоятельность своей страны ещё в далёкие времена. Это не просто вызвало усмешку, а разбудило фантазию русских. "Таки случилась перемога", - иронизируют люди.

В Twitter-аккаунте History Ukraine появилась "уникальная карта 1720 года".

"Украина и Красная Русь обозначены как одна территория, а на севере видим Московские земли и Тартарию", - сказано в твите.

Указано также, что карта была сделана немцем Иоанном-Баптистом Хоманном.

"На Украине таки случилась перемога", - иронизирует автор Telegram-канала "Расстрельный".

В Twitter пользователи даже попросили у историков дать ссылку на эту карту в высоком разрешении, чтобы самостоятельно рассмотреть все названия. Одни пользователи попытались устроить ликбез украинцам, предпринявшим очередную попытку переделать историю под себя. Другие же отметили, что попытка эта весьма жалкая.

"Написано "Московия" - так иностранцы называли русских. А выше написано "Россия". Что касается написания "Тартария", то, как видно, оно встречается в нескольких местах. Так именовались места проживания тюркских народов. А вообще, изучать историю по картам - неблаговидное дело", - написал Алекс.

"А ты знал… ПортуГАЛИЯ. Значит, Галичина. Значит, Украина. Значит, Криштиану Роналду - украинец", - нафантазировал Vostok, наглядно продемонстрировав, как с помощью нескольких букв можно связать какие угодно наименования.

Современной истории уже известны казусы со старинными картами. Заведующая отделом картографических изданий Российской государственной библиотеки Людмила Зинчук после одного из инцидентов объясняла, что документы такого рода нередко вообще были лишены географической достоверности.

Картограф мог находиться в Риме, Берлине или Париже. Ему доставляли записки путешественников, на основе которых он и составлял карту так, как её представлял. У специалистов даже есть специальный термин для этого - спекулятивная картография. И в XVIII веке без ляпов точно не обходилось.

"Поэтому серьёзно относиться к административному и политическому делению на картах XVIII века, особенно на той территории, о которой европейцы мало что знали, нельзя", - подчёркивала эксперт.