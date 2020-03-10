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"Такая келейщина не для современной России": Киселёв возмутился попыткой отобрать у народа право выбора президента

10 марта 2020, 20:35  •  88 • Политика
Журналист Дмитрий Киселёв возмутился попыткой отобрать у народа право выбора президента. "Такая келейщина не для современной России", - прокомментировал он предложение Владимира Жириновского о предоставлении Госсовету права выбирать президента.
Киселёв подчеркнул, что это право принадлежит народу России, и никто не может его забрать, так как это вернёт Россию во времена, когда лидера выбирала горстка людей.
"Такая келейщина не подходит для современной России. Но, как в любой демократии, предложение заслуживает обсуждения. Впрочем, в данном случае - скорее, осуждения", - указал он в своём Telegram-канале.
Также журналист высказался о предложении Александра Карелина закрепить в Конституции поправку о досрочных выборах в Госдуму. По его мнению, это стоит широко обсудить, ведь вслед за этим могут пройти и досрочные президентские выборы.
"Так если будет новая Дума, если будет фактически новая Конституция, то логично возникает и вопрос о том, чтобы по новой Конституции параллельно или вслед назначить и досрочные президентские выборы. Это пока лишь развитие логики предложения Карелина", - указал он.
В то же время Киселёв признал, что правомерность такого подхода должен определить Конституционный суд.
10 марта Карелин предложил в Конституцию поправку о досрочных выборах, но затем отозвал своё предложение.
Ситуация с досрочными выборами в Госдуму и, соответственно, роспуском депутатов приняла забавный оборот. Оказалось, Жириновский первым написал о предложении в телеграм-канале. А вот озвучил инициативу депутат Карелин. Впрочем, нашлись и противники. Например, депутат Харитонов призвал для начала "победить врага", бунтуя против поправки Карелина.

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