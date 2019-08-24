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"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках эксперт указал на странности в истории с А321

24 августа 2019, 04:39  •  89 • В мире
Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов увидел странности в истории севшего на кукурузное поле из-за попадания чаек в двигатели пассажирского лайнера А321. По его словам, обсуждение ситуации, которая благодаря профессионализму и героизму пилотов разрешилась благополучно, напоминает историю, развернувшуюся после трагедии с МН17 на Украине. "Как стрелял пресловутый "Бук" - никто не видел, но зато в один голос поют, что причина – "Бук"", - заметил он.
Технический эксперт Юрий Антипов выразил сомнение относительно вины исключительно чаек в истории с пассажирским лайнером А321. По его словам, сомнения у него возникли после того, как он тщательно изучил кадры, снятые пассажирами во время взлета.
Ко всему прочему, недоумевает эксперт, неясно, почему до сих пор не были представлены общественности данные с "черного ящика".
"Минутное дело, как два байта переслать. И на анализ скаченных файлов ещё день. Но то, если без помощников. А с помощниками и за месяц можно не справиться. А ведь было сразу официально объявлено, что на первичную расшифровку потребуется не более трёх дней", - напомнил он.
По версии Антипова, больше всего сомнений возникло с отказом правого двигателя. "Достаточно понятно, что как только у двигателя начался качающийся режим (по оборотам), из его выходного сопла начались выбросы пламени", - пояснил он и в качестве доказательства разместил несколько скриншотов с видео, снятого пассажирами спасенного рейса.
В целом же, подчеркивает эксперт, ситуация с А321 и вездесущими чайками, которые разворотили двигатели, напоминает бурное обсуждение трагедии с MH17, которая произошла в 2014 году в Донбассе.
"Как стрелял пресловутый "Бук" - никто не видел, но зато в один голос поют, что причина - "Бук". Особенно стараются в этом деле некоторые "эксперты", аж из кожи лезут по этому вопросу.
Так и здесь. Да, кружили около самолёта чайки, но никто не зафиксировал их попадание в двигатели (в оба!!!). Но все утверждают, что виной всему чайки", - подчеркнул он.
Напомним, что самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва (Жуковский) - Симферополь, сразу после вылета 15 августа совершил посадку на кукурузное поле. Один из двигателей лайнера горел, второй не работал. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Летчикам, сумевшим спасти людей в нештатной ситуации, присвоили звания Героев России. Экипаж бортпроводников наградили Орденами Мужества.

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