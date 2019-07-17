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"Так же как мы возрождаем Валаам": Перед встречей с Лукашенко на "русском Афоне" в Сети напомнили обещание Путина

17 июля 2019, 13:09  •  65 • Политика
В среду, 17 июля, на "русском Афоне" должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Перед переговорами в Сети напомнили об обещании, которое российский лидер дал ещё три года назад, - возродить страну так же, как мы возрождаем Валаам.
В телеграм-канале "Пул №3" напомнили об обещании, которое Владимир Путин дал во время одного из посещений "русского Афона" на Валааме.
"Уверен, что так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем поднимать, укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны", - сказал тогда российский лидер.
В разговоре с братией монастыря он признал, что "не всё у нас получается", и отметил, что "залогом нашего успеха являются наши старания и искреннее стремление улучшения жизни нашего Отечества".
Именно на Валааме в среду, 17 июля, должен состояться важный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Два президента должны решить судьбу Союзного государства. По мнению экспертов, разговор пойдёт о создании единой валюты и единого эмиссионного центра, без которых полноценное существование Союзного государства просто невозможно.
Фото: телеграм/Пул№3

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