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"Так я ж хотел, но…": Конфуз Зеленского с ультиматумом Путину объяснили "уважительной причиной"
09 декабря 2020, 17:40 • 359 • Политика
Конфуз Владимира Зеленского с ультиматумом, предъявленным Владимиру Путину, объяснили "уважительной причиной". Лидер Украины выдвинул своё требование Москве год назад в ходе переговоров в "нормандском формате". Утверждалось, что Зеленский якобы дал Путину один год на завершение войны, угрожая в противном случае выйти из Минских соглашений. Политолог Александр Охрименко назвал наиболее вероятные отговорки, к которым теперь может прибегнуть Киев в связи с этой ситуацией: "Так я ж хотел, но вы же понимаете - COVID".
Политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил то, как изменилась ситуация в Донбассе после скандального ультиматума президента Незалежной Владимира Зеленского, предъявленного российскому коллеге Владимиру Путину.
Лидер Украины выдвинул своё требование Москве год назад в ходе переговоров в "нормандском формате". Утверждалось, что Зеленский якобы дал Путину один год на завершение войны, угрожая в противном случае выйти из минских переговоров.
Дедлайн истёк, некоторые украинские ресурсы в последние дни даже вели отсчёт, однако российская сторона осталась глуха к провокационным условиям украинского президента, отмечают местные издания.
Охрименко в комментарии для Царьграда назвал наиболее вероятные причины, на которые может сослаться Киев в связи с этой ситуацией. Он заметил, что и год назад было совершенно очевидно, что амбициозный Зеленский, мягко говоря, переоценил свои силы.
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