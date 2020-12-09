"Так я ж хотел, но…": Конфуз Зеленского с ультиматумом Путину объяснили "уважительной причиной"

Политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил то, как изменилась ситуация в Донбассе после скандального ультиматума президента Незалежной Владимира Зеленского, предъявленного российскому коллеге Владимиру Путину.

Лидер Украины выдвинул своё требование Москве год назад в ходе переговоров в "нормандском формате". Утверждалось, что Зеленский якобы дал Путину один год на завершение войны, угрожая в противном случае выйти из минских переговоров.

Дедлайн истёк, некоторые украинские ресурсы в последние дни даже вели отсчёт, однако российская сторона осталась глуха к провокационным условиям украинского президента, отмечают местные издания.

Охрименко в комментарии для Царьграда назвал наиболее вероятные причины, на которые может сослаться Киев в связи с этой ситуацией. Он заметил, что и год назад было совершенно очевидно, что амбициозный Зеленский, мягко говоря, переоценил свои силы.