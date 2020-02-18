"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел

Андрей Богдан - бывший руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, который всего лишь 11 февраля подписью Зеленского был уволен со своей должности, передал всем привет с отдыха на Сейшелах.

Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем, - написал он со смеющимися смайликами.

"Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится", - заявляет улыбающийся Богдан в окружении зелени островов.

Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!!! - подытожил бывший чиновник.

"Ну, господин Андрей, я откровенная порохоботка, я на вас подписалась. Вы ещё тот тролль. Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет. С вашей помощью его глупость заиграла очень яркими красками. А в ВР набрать столько придурков, насильников, проституток от "Слуги народа", партии Зе. Вам респект. А в правительство найти столько дебилов и профанов. Лайк. Надеюсь, что и Джокер - также вы. Без вас скучно. Зажигайте дальше!" - написала пользователь Ирина Нечипоренко под его постом в Facebook.

"Где же ваша совесть? Развели людей, украли у них время, всё, что обещали, могли бы уже выполнить", - возмущается пользователь Виталина.

"Вам ещё Зеленский сказал во время предвыборной кампании: он вам ничего не должен. Андрей Богдан тем более ничего не обещал", - объяснил ей пользователь Олег Бондарчук.

Фото: Скриншот Facebook/Андрей Богдан