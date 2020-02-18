Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опасная лотерея: Сатановский "закрыл" Турцию после угроз русским и тре...
Приспособленцы в верхах. Продать - значит предвидеть
"Путин приказов не отдавал": Песков однозначно ответил на слухи о русс...
ООН: гарант мира во всём мире или собрание болтунов
Главная / Политика

"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел

18 февраля 2020, 00:09  •  95 • Политика
Уволенный с поста руководителя офиса Зеленского Андрей Богдан передал всем привет с Сейшел. Бывший чиновник со смехом написал, что по всем очень скучает. "Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет", - пишут его подписчики.
Андрей Богдан - бывший руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, который всего лишь 11 февраля подписью Зеленского был уволен со своей должности, передал всем привет с отдыха на Сейшелах.
Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем, - написал он со смеющимися смайликами.
"Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится", - заявляет улыбающийся Богдан в окружении зелени островов.
Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!!! - подытожил бывший чиновник.
"Ну, господин Андрей, я откровенная порохоботка, я на вас подписалась. Вы ещё тот тролль. Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет. С вашей помощью его глупость заиграла очень яркими красками. А в ВР набрать столько придурков, насильников, проституток от "Слуги народа", партии Зе. Вам респект. А в правительство найти столько дебилов и профанов. Лайк. Надеюсь, что и Джокер - также вы. Без вас скучно. Зажигайте дальше!" - написала пользователь Ирина Нечипоренко под его постом в Facebook.
"Где же ваша совесть? Развели людей, украли у них время, всё, что обещали, могли бы уже выполнить", - возмущается пользователь Виталина.
"Вам ещё Зеленский сказал во время предвыборной кампании: он вам ничего не должен. Андрей Богдан тем более ничего не обещал", - объяснил ей пользователь Олег Бондарчук.
Фото: Скриншот Facebook/Андрей Богдан

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
17 февраля 2020, 20:54
Угроза распада страны после Путина. "Это считывается на ментальном уровне"
18 февраля 2020, 00:09
В Госдуме заявили об отсутствии данных по увольнениям в Росгвардии и МВД
17 февраля 2020, 12:24
Мишустин ждет от вице-премьеров программы развития регионов с проблемами в экономике
18 февраля 2020, 00:09
"Кто сомневается, тоже сядет": Делягин ёмко высказался о "шпионе Путина"
17 февраля 2020, 20:54
"Путин приказов не отдавал": Песков однозначно ответил на слухи о русской армии в Ливии
17 февраля 2020, 11:09
Глупая идея и сумасшедшая: Чешский премьер боится, что люди путают Чехию с Чечнёй
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
13 февраля 2020, 12:24
Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хазин
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
15 февраля 2020, 09:54
"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.