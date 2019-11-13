"Так выглядит радость от выполнения задания МВФ": Премьер Украины устроил овации по случаю распродажи страны

Депутаты Верховной рады Украины одобрили законопроект, разрешающий продажу земель сельхозназначения. По этому поводу премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроил радостные овации. Видео с его реакцией на принятие законопроекта опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как глава правительства улыбается и хлопает, а затем и вовсе начинает активно жестикулировать, выражая искреннюю радость от того, что теперь можно распродавать сельскохозяйственные земли Украины. Принятие данного закона было одним из обязательных требований Международного валютного фонда, которые необходимо выполнить, если Киев хочет получить очередной валютный транш.

"Так выглядит искренняя радость от выполнения задания МВФ и распродажи последнего актива Украины", - комментирует видео в Twitter украинский блогер Анатолий Шарий. "Нормально и вполне предсказуемо. Продано будет всё, что имеет хоть какую-то цену", - соглашается с ним пользователь @Fun_timerSS. "Он уверен, что сначала распродадут, а потом новый майдан с национализацией, и концы в воду", - предполагает Юрий Бухтояров @bius76ru.

Напомним, что принять закон о распродаже украинской сельхозземли пытались ещё при президенте Украины Петре Порошенко. Но тогда этого сделать не удалось. При новом главе Украины Владимире Зеленском план МВФ воплотился всего за несколько месяцев.

Фото: скриншот Twitter/@anatoliisharii