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"Так выглядит международный скандал": Личная правка Трампа стала достоянием общественности

20 марта 2020, 15:35  •  44 • Политика
Президент Дональд Трамп вычеркнул слово "корона", добавив "китайский" в свою речь. А личная правка Трампа стала достоянием общественности. "Так выглядит международный скандал", - полагает Ольга Скабеева.
Президент США Дональд Трамп, судя по всему, поправил собственную речь, где говорил о распространении коронавируса. Главная правка состояла в том, что он вычеркнул название вируса и добавил "китайский вирус".
Как водится, эту правку через плечо сфотографировали журналисты. Кадр разлетелся по мировым средствам массовой информации. В то же время тележурналист и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в личном телеграм-канале написала:
"Так выглядит международный скандал. Трамп вычеркнул название вируса "корона" и от руки написал "китайский".
Добавим, ранее неоднократно сообщалось, что Дональд Трамп хоть и вводит особые меры безопасности в США, всё же не верит в великую опасность коронавируса. А основная мысль, которую он проводит в своих выступлениях, как раз и состоит в том, что заболевание распространил Китай. В Китае обратная точка зрения. Там заявили, что завести вирус в Ухань могли американские военные.
Фото: t.me/skabeeva.

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