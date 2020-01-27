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"Так выглядит коронавирус": Видео страшных судорог китайца напугало Сеть
27 января 2020, 10:54 • 239 • В мире
Журналист Александр Коц разместил в соцсети видео, на котором предположительно заснят припадок одного из заражённых коронавирусом нового типа. Пользователей Сети встревожила запись, граждане оказались шокированы тем, что увидели на кадрах.
Военкор Александр Коц показал видеозапись с предположительно одним из больных "уханьским синдромом". В подписи к видео он отметил, что, вероятно, так и выглядят последствия коронавируса нового типа.
Подписчиков Коца запись обескуражила. Некоторые сочли, что у пациента, заснятого на записи, серьёзная температура.
"Лихорадка. Озноб", - отметил gellas1.
Скриншот twitter.com/sashakots
"Он температурит!" – убеждённо написала ClearConscienc4.
"С ума сойти, какая высоченная температура у несчастного больного!", "Ужас", "Это точно не из сериала про зомбоапокалипсис?" – поражённо воскликнули в комментариях твиттеряне.
Некоторые, впрочем, усомнились в том, что на видео засняты последствия бушующего в Китае коронавируса. Граждане допустили, что пациент мог быть болен вирусом Эбола или же у него случился приступ эпилепсии.
"Не похоже на обычную лихорадку... что-то другое… нам что-то недоговаривают", - удручённо резюмировала в комментариях simonkobel68.
Ранее в Китае заявили, что число пострадавших от эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, превысило две тысячи человек.
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