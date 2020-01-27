"Так выглядит коронавирус": Видео страшных судорог китайца напугало Сеть

Военкор Александр Коц показал видеозапись с предположительно одним из больных "уханьским синдромом". В подписи к видео он отметил, что, вероятно, так и выглядят последствия коронавируса нового типа.

Подписчиков Коца запись обескуражила. Некоторые сочли, что у пациента, заснятого на записи, серьёзная температура.

"Лихорадка. Озноб", - отметил gellas1.

Скриншот twitter.com/sashakots

"Он температурит!" – убеждённо написала ClearConscienc4.

"С ума сойти, какая высоченная температура у несчастного больного!", "Ужас", "Это точно не из сериала про зомбоапокалипсис?" – поражённо воскликнули в комментариях твиттеряне.

Некоторые, впрочем, усомнились в том, что на видео засняты последствия бушующего в Китае коронавируса. Граждане допустили, что пациент мог быть болен вирусом Эбола или же у него случился приступ эпилепсии.

"Не похоже на обычную лихорадку... что-то другое… нам что-то недоговаривают", - удручённо резюмировала в комментариях simonkobel68.

Ранее в Китае заявили, что число пострадавших от эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, превысило две тысячи человек.