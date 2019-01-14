"Так вот куда оно делось из магазинов": В Instagram нашли "самое популярное яйцо", оставившее "девяток"

Фото куриного яйца, которое появилось в аккаунте @world_record_egg, собрало более 24 миллионов лайков в социальной сети Instagram и побило предыдущий мировой рекорд - фотографию дочери модели Кайли Дженнер. Таким образом, оно стало самым популярным в мире. "Так вот куда оно делось из продуктовых магазинов", - комментируют некоторые пользователи, критикуя вкусы подписчиков, намекая, что это то "самое популярное яйцо", оставившее "девяток".

Более 24 млн лайков и в буквальном смысле - мировая слава. Фото обычного куриного яйца обошло по популярности знаменитый снимок дочери модели Кайли Дженнер.

Российские пользователи отреагировали на эту новость шутками.

"Так вот куда оно делось из магазинов, оставив свой девяток", - радостно заключают одни.

Примечательно то, что никто не знает, кому, в общем-то, принадлежит аккаунт. По информации некоторых СМИ, его ведет мужчина, который представляется курицей. Якобы она прочитала статью про рекорд Кайли Дженнер и "решила выложить фото своего ребенка - Юджина".