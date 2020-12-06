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"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой

06 декабря 2020, 20:55  •  179 • Политика
В ходе конференции в конце недели электронная помощница из системы Сбера по имени Афина спросила Владимира Путина, а может ли искусственный интеллект стать президентом России. Лучшим ответом и Сберу, и Грефу стала мимика Путина. А теперь стало ясно, что мы столкнулись с долгоиграющей темой. На волне обсуждений искусственного президентства появились заявления: "Так вот куда Греф метит!"
"Первый русский" уже рассказывал, что лучшим ответом Владимира Путина на вопрос Афины стали движение глаз и многозначительная улыбка. Безусловно, мимикой Путин не ограничился. Он пояснил, что в ближайшие годы искусственному интеллекту (ИИ) не стоит надеяться на президентство. Ведь ИИ подразумевает под собой нечто ненастоящее, это кроется в самом названии. Соответственно, ему чужды важнейшие человеческие чувства и качества - совесть, сострадание. Также у него отсутствуют сердце и душа.
"Все эти качества важны при принятии решений, идущих на благо страны", - подчеркнул глава государства.
Нарезку этой части конференции в вечернем выпуске программы "Царьград. Главное" показал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько, отметив:
"После этого примечательного момента я посмотрел разные публикации, и люди уже заговорили, мол: так вот куда Греф метит, неспроста его искусственный проект задал этот вопрос!"
Оценивая сказанное Путиным, Пронько добавил, что услышанный нами ответ был достойным. Кроме того, ведущий Царьграда добавил, что, действительно, тема развития искусственного интеллекта - это не хайп, а важное направление. Однако надо понимать риски. О них, кстати, на конференции говорил и Владимир Путин. Мы не можем себе позволить полного погружения во всё искусственное.
Пронько привёл простой пример. Уже сейчас, пытаясь решить любые проблемы с банком или магазином, мы вынуждены сначала говорить с автоответчиком. Робот заверяет, что звонок очень важен, а мы продолжаем висеть на линии. А если представить, что такая роботизация продолжится в ещё больших объёмах, становится очевидно:
"Проблема страшная в чём… Человеку, который столкнётся с такой жизненной ситуацией, по большому счёту не к кому будет обратиться. Там ему говорят, что ваш звонок очень важен. А здесь он написал - и, собственно, всё. Вы можете ещё раз написать, потом ещё раз… Это реально бездушное общество, где ты не можешь ни к кому апеллировать. Ты остаёшься один на один с проблемой".
Совершенно ясно, что прогресс не остановить. Но хочется, чтобы в погоне за этим прогрессом мы не потеряли себя.

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