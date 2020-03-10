"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть

В Белоруссии заявили, что намерены посмотреть, как Россия справится с обвалом цен на нефть и слабеющим рублём. По словам премьер-министра республики Сергея Румаса, сейчас Минску "ещё нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть".

При этом он отметил, что падение цен на сырьё в свете нефтяного спора между РФ и Белоруссией станет для Минска дополнительной возможностью вновь обсудить этот вопрос.

"Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - приводит его слова БелТА.

На этом фоне слова белорусского лидера Александра Лукашенко по нефтяному спору с Москвой вспомнил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

В телеграм-канале "Пул №3" он привёл видеофрагмент из выступления Лукашенко, где тот комментирует детали переговоров с Москвой.

"Если не будет поставок нефти из России по мировой цене, мы найдём в другом месте. Пусть даже будет дороже". Так вот, оказывается, что Лукашенко имел в виду, когда требовал мировую цену", - иронично заметил Смирнов.

Ранее сообщалось, что из-за провала переговоров стран ОПЕК+ резко обвалились нефтяные котировки, вслед за этим существенно просел российский рубль.