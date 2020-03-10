|
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть
10 марта 2020, 07:35 • 92 • В мире
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что Минск понаблюдает за действиями России в свете падения цен на нефть и слабеющего рубля. При этом он заметил, что нынешняя конъюнктура повлияет на ход переговоров по поставкам сырья с Россией. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что республика намерена искать поставщиков нефти по всему миру. "Так вот, оказывается, что Лукашенко имел в виду, когда требовал мировую цену", - иронично оценил слова политика журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
В Белоруссии заявили, что намерены посмотреть, как Россия справится с обвалом цен на нефть и слабеющим рублём. По словам премьер-министра республики Сергея Румаса, сейчас Минску "ещё нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть".
При этом он отметил, что падение цен на сырьё в свете нефтяного спора между РФ и Белоруссией станет для Минска дополнительной возможностью вновь обсудить этот вопрос.
"Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - приводит его слова БелТА.
На этом фоне слова белорусского лидера Александра Лукашенко по нефтяному спору с Москвой вспомнил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
В телеграм-канале "Пул №3" он привёл видеофрагмент из выступления Лукашенко, где тот комментирует детали переговоров с Москвой.
"Если не будет поставок нефти из России по мировой цене, мы найдём в другом месте. Пусть даже будет дороже". Так вот, оказывается, что Лукашенко имел в виду, когда требовал мировую цену", - иронично заметил Смирнов.
Ранее сообщалось, что из-за провала переговоров стран ОПЕК+ резко обвалились нефтяные котировки, вслед за этим существенно просел российский рубль.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2020, 17:35
|
06 марта 2020, 02:35
|
06 марта 2020, 02:35
|
03 марта 2020, 09:35
|
04 марта 2020, 09:35
|
07 марта 2020, 04:35
|
03 марта 2020, 15:35