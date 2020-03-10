Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
Порошенко готовится уехать «на лечение», если не удастся подкупить нового Генпро...
Банкира Тинькова взяли за кошелёк американские налоговики (Руслан Осташко)
Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда
Главная / В мире

"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть

10 марта 2020, 07:35  •  92 • В мире
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что Минск понаблюдает за действиями России в свете падения цен на нефть и слабеющего рубля. При этом он заметил, что нынешняя конъюнктура повлияет на ход переговоров по поставкам сырья с Россией. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что республика намерена искать поставщиков нефти по всему миру. "Так вот, оказывается, что Лукашенко имел в виду, когда требовал мировую цену", - иронично оценил слова политика журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
В Белоруссии заявили, что намерены посмотреть, как Россия справится с обвалом цен на нефть и слабеющим рублём. По словам премьер-министра республики Сергея Румаса, сейчас Минску "ещё нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть".
При этом он отметил, что падение цен на сырьё в свете нефтяного спора между РФ и Белоруссией станет для Минска дополнительной возможностью вновь обсудить этот вопрос.
"Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - приводит его слова БелТА.
На этом фоне слова белорусского лидера Александра Лукашенко по нефтяному спору с Москвой вспомнил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
В телеграм-канале "Пул №3" он привёл видеофрагмент из выступления Лукашенко, где тот комментирует детали переговоров с Москвой.
"Если не будет поставок нефти из России по мировой цене, мы найдём в другом месте. Пусть даже будет дороже". Так вот, оказывается, что Лукашенко имел в виду, когда требовал мировую цену", - иронично заметил Смирнов.
Ранее сообщалось, что из-за провала переговоров стран ОПЕК+ резко обвалились нефтяные котировки, вслед за этим существенно просел российский рубль.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
09 марта 2020, 23:35
"Моряков придётся по Чёрному морю вылавливать": Сатановский предложил пополнение "москитному флоту"
09 марта 2020, 23:35
"Банальное похищение людей"? В Госдуме объяснили действия следователей по делу MH17
09 марта 2020, 22:30
«Ядовитый» снаряд: как западные державы обновляют арсенал противокорабельных ракет
10 марта 2020, 01:35
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной американский военный конвой
09 марта 2020, 23:35
"В тщетном ожидании "российской агрессии": Пушков рассказал о "дани" для США
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.