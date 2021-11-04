"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот

Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот. Так вот чей "Газпром", - пошутил блогер Анатолий Шарий.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала переговоры с "Газпромом" "жестокой игрой". Так она прокомментировала долгий поиск компромиссов по заключению нового газового контракта.

Известный блогер под ником "Голос Мордора" обратил внимание, что эти "жестокие игры" затеяла сама Молдавия, когда начала торговаться с Россией. Москва с самого начала чётко обозначила условия заключения нового контракта, но Кишинёву этого показалось мало.

Украинский блогер Анатолий Шарий в свою очередь обратил внимание, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за их помощь во время газового кризиса. И это притом что США сами его спровоцировали, перенаправив СПГ на Азию.

Так вот чей "Газпром". Или Штаты перебросили газ, проданный ими Азии, в Молдову? Нет. Иногда доброе слово поддержки важнее презренного топлива,

- иронично заметил он.

Скриншот:Twitter/@anatoliisharii

Отметим, что Молдавия чуть не осталась без газа, поскольку отказывалась выплачивать "Газпрому" имеющиеся долги и требовала большую скидку. Однако в последний момент сторонам удалось договориться.