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"Так, щас разгоню всех к чёртовой матери": Норкину пришлось снова усмирять экспертов
16 октября 2020, 18:10 • 140 • Политика
В эфире своего политического ток-шоу Андрей Норкин признался, что в каждый пятничный выпуск экспертов в студии приходится усмирять. Вот и в эту пятницу Норкин своим окриком добивался, чтобы гости друг друга не перебивали: "Так, щас разгоню всех к чёртовой матери".
Бурное обсуждение в студии программы "Место встречи" началось, когда дело дошло до государственных инициатив по ограничению интернета. С одной стороны, собравшиеся в студии были уверены, что высказываться в социальных сетях следует так, чтобы это не нарушало российское законодательство. С другой, настаивали, что излишний контроль Сети только навредит. В какой-то момент сразу несколько спикеров захотели высказаться.
Сначала после закадровой перебранки во время выступления одного из экспертов Андрей Норкин поинтересовался, что же происходит с гостями по пятницам. Мол, что ни конец недели, так сразу приходится успокаивать. А когда этого замечания не хватило, остановил болтунов окриком:
"Так, щас разгоню всех к чёртовой матери".
Среди прочего эксперты высказали опасения, что наше излишнее увлечение онлайн-процессами в один прекрасный день может привести к созданию цифрового государства. И это будет означать, что несогласного с чем бы то ни было просто "выключат" - он не сможет добраться до условного ведомства, чтобы в лицо чиновнику рассказать о проблеме, а вынужден будет довольствоваться лишь роботом. В том числе, подобную точку зрения высказал историк Александр Сытин.
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