"Так рождаются фейки": Захарова поймала "Дождь"* на перевирании её слов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала телеканал "Дождь"* на перевирании её слов о подходе к смене пола на Западе: "Так рождаются фейки".

В своей колонке в "Российской газете" Захарова отметила, что западное общество сегодня активно подталкивает людей к противоестественному выбору, пытаясь преподнести это как норму.

При этом она подчеркнула, что "подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращённое понимание пола и гендера". Журналисты "Дождя"* же немного "подкорректировали" цитату Захаровой, изменив её смысл: "власти Австралии, Дании и Шотландии "навязывают" детям смену гендера". Далее либеральное издание, выполняющее функции иностранного агента, пишет, что в западных странах существуют только рекомендации для преодоления гендерной дисфории - состояния, из-за которого человек не чувствует себя комфортно в рамках своего естественного пола.

На первом скриншоте материал "Дождя" о моей колонке в "Российской газете". На втором - мой оригинальный текст. Вот так рождаются фейки. Но, собственно, я и об этом писала,

- отметила Захарова в Telegram.

Скриншот:Telegram/Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала статью о том, как на Западе продвигают идею смены пола у детей. Она призналась, что от последних новостей, поступающих из-за рубежа, регулярно испытывает шок, оторопь, отчаяние и даже просто физиологическое отвращение.

* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.