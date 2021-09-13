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"Так рождаются фейки": Захарова поймала "Дождь"* на перевирании её слов
13 сентября 2021, 15:40 • 82 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала телеканал "Дождь"* на перевирании её слов о подходе к смене пола на Западе: "Так рождаются фейки".
В своей колонке в "Российской газете" Захарова отметила, что западное общество сегодня активно подталкивает людей к противоестественному выбору, пытаясь преподнести это как норму.
При этом она подчеркнула, что "подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращённое понимание пола и гендера". Журналисты "Дождя"* же немного "подкорректировали" цитату Захаровой, изменив её смысл: "власти Австралии, Дании и Шотландии "навязывают" детям смену гендера". Далее либеральное издание, выполняющее функции иностранного агента, пишет, что в западных странах существуют только рекомендации для преодоления гендерной дисфории - состояния, из-за которого человек не чувствует себя комфортно в рамках своего естественного пола.
- отметила Захарова в Telegram.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала статью о том, как на Западе продвигают идею смены пола у детей. Она призналась, что от последних новостей, поступающих из-за рубежа, регулярно испытывает шок, оторопь, отчаяние и даже просто физиологическое отвращение.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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