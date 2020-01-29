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"Так рассчитывал на десяток миллионов от Мединского": Соцсети о плаче Макаревича из-за отказа Минкульта дать ему денег
29 января 2020, 14:54 • 231 • Политика
Макаревич рассказал о срыве съёмок фильма о "Машине времени" из-за отказа нового министра культуры России Ольги Любимовой поддержать проект. "Так рассчитывал на Мединского, десяток миллионов баксов почти в кармане уже были... и тут на тебе", - комментируют в соцсетях.
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подтвердил, что министр культуры Ольга Любимова ещё до назначения в новом правительстве России приняла отрицательное решение по его фильму. Сетования оппозиционного музыканта прокомментировали в соцсетях.
Речь идёт о фильме по случаю 50-летнего юбилея группы "Машина времени". По словам Макаревича, прошлый министр культуры Владимир Мединский на словах был не против поддержать проект за счёт государства.
Напомним, что за последние годы Макаревич отметился рядом скандальных заявлений против власти и общества. В частности, негативно высказывался о радующихся возвращению Крыма в Россию, называл жителей России "злобными дебилами" и ставил в пример американцев, а также отметился другими аналогичными словами и действиями.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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