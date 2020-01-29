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"Так рассчитывал на десяток миллионов от Мединского": Соцсети о плаче Макаревича из-за отказа Минкульта дать ему денег

29 января 2020, 14:54  •  231 • Политика
Макаревич рассказал о срыве съёмок фильма о "Машине времени" из-за отказа нового министра культуры России Ольги Любимовой поддержать проект. "Так рассчитывал на Мединского, десяток миллионов баксов почти в кармане уже были... и тут на тебе", - комментируют в соцсетях.
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич подтвердил, что министр культуры Ольга Любимова ещё до назначения в новом правительстве России приняла отрицательное решение по его фильму. Сетования оппозиционного музыканта прокомментировали в соцсетях.
Речь идёт о фильме по случаю 50-летнего юбилея группы "Машина времени". По словам Макаревича, прошлый министр культуры Владимир Мединский на словах был не против поддержать проект за счёт государства.
Закончилось всё на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте), - поплакался в Facebook Макаревич.
Теперь одни ещё больше станут её уважать, а другие - ненавидеть, - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
Мне странно, что те же люди, поносящие власть, государство, как ни в чём не бывало, идут к государству и требуют для себя поддержки. И когда им отказывают в ней, вопят на всех углах, что их не поддержали. Какие же они все убогие, двуличные неблагодарные и вечно скулящие собаки, - отмечает Дмитрий Фёдоров @Dmitriy0709.
Кукаревич так рассчитывал на Мединского, десяток миллионов баксов почти в кармане уже были... и тут на тебе - толковый министр шлёпнул по русофобским щам наотмашь, конечно, обидится и плакать будет, - добавляет @russian_trace.
То есть увековечить его в веках должно было государство, которое он презирает и ненавидит. Как-то не стыкуется с независимостью и гордостью. Поставь кино на свои. Не заработал? Тогда, как там у классика: "Я памятник воздвиг себе нерукотворный". Или памятник оказался неустойчивый? - отмечает Лариса @lzaichko1.
Напомним, что за последние годы Макаревич отметился рядом скандальных заявлений против власти и общества. В частности, негативно высказывался о радующихся возвращению Крыма в Россию, называл жителей России "злобными дебилами" и ставил в пример американцев, а также отметился другими аналогичными словами и действиями.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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