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"Так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине": Пушков об обещаниях США обеспечить Белоруссию нефтью
03 февраля 2020, 02:09 • 72 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью. "Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине", - прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Заявление главы госдепа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что на Украине всё начиналось точно так же. Посол США Джеффри Пайетт тогда сыграл значительную роль в том, что отношения Киева и Вашингтона "вывели на новый уровень", указывает российский сенатор.
Напомним, что госсекретарь США впервые посетил столицу Белоруссии. На встрече с президентом Александром Лукашенко он пообещал не только покрыть 100% нужды страны в нефти, но и намекнул на снятие санкций. А белорусский лидер, в свою очередь, обсудил возможности сотрудничества Минска с НАТО.
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