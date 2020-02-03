"Так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине": Пушков об обещаниях США обеспечить Белоруссию нефтью

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Заявление главы госдепа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что на Украине всё начиналось точно так же. Посол США Джеффри Пайетт тогда сыграл значительную роль в том, что отношения Киева и Вашингтона "вывели на новый уровень", указывает российский сенатор.

"Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Дж. Пайетт сыграл заметную роль", - написал Пушков в Twitter.

Напомним, что госсекретарь США впервые посетил столицу Белоруссии. На встрече с президентом Александром Лукашенко он пообещал не только покрыть 100% нужды страны в нефти, но и намекнул на снятие санкций. А белорусский лидер, в свою очередь, обсудил возможности сотрудничества Минска с НАТО.