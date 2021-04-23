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"Так просто воду они не получат": Киев предупредил Россию о "дорогой цене" за Крым

23 апреля 2021, 01:25  •  49 • Политика
Киев предупредил Россию о "дорогой цене" за Крым. Украинские власти говорят, что готовы воевать с Россией: "Так просто воду они не получат".
Об этом в четверг заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, комментируя предположения украинских экспертов о том, что русские могут напасть на их страну, чтобы восстановить подачу воды в Крым. Политик подчеркнул, что Киев готов даже на войну с Россией, лишь бы продолжать "водную блокаду" полуострова.
Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос: зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придётся пролить кровь русских солдат, - отметил Резников.
Напомним, что Украина ранее перекрыла Северо-Крымский канал, по которому поставлялась пресная вода на полуостров. Сегодня власти России принимают меры, чтобы решить проблему дефицита воды, однако это требует много времени.
Некоторые эксперты ранее уже отмечали странность украинской позиции. Ведь Киев официально до сих пор считает Крым своей территорией, а крымчан - своими гражданами. И при этом он осознанно провоцирует в регионе гуманитарный кризис. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее уже обращалась в ООН с призывом повлиять на Украину, чьи действия напоминают терроризм. Однако в международной организации ответили, что эту проблему Россия и Украина должны решать совместно.

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