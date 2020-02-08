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"Так привык к их лаю, что он меня даже забавляет": Соловьёв ответил устроившим на него травлю "критикам"

08 февраля 2020, 05:39  •  40 • Политика
Соловьёв отказал в интервью и Дудю, и Собчак. Телеведущий отметил, что совершенно равнодушно относится к критике этих и других персон. "Я так привык к их лаю, что он меня даже забавляет", - добавил он.
Видеоблогер Юрий Дудь и телеведущая Ксения Собчак очень хотели пригласить в свои программы на интервью Владимира Соловьёва, однако журналист у них не появился. В интервью, данном Царьграду, телеведущий рассказал, как относится к подобной публике и попыткам травли с их стороны.
Он отметил, что относится ко всему абсолютно равнодушно. По мнению Соловьёва, люди, которые раскритиковали его фильм о Муссолини, ничего не понимают в истории, просто пытаются таким образом сделать хайп. А если копнуть глубже, то можно понять, что причина травли и критики - месть за разоблачение.
"Нам удалось на передаче вскрыть фальшивку, которую вбросила израильская газета Haaretz, которая (принадлежит) на 20 процентов (экс-акционеру "ЮКОСа") Невзлину. И те люди, которые стояли за этой фальшивкой, естественно, тоже были очень заинтересованы в том, чтобы каким-то образом взять и отомстить, покричать, понервничать", - пояснил Соловьёв в интервью Царьграду.
Речь идёт о статье в израильской газете Haaretz, где представитель мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле извинился за то, что Всемирный форум памяти жертв холокоста приобрёл излишне прорусский характер. СМИ растиражировали этот материал, представив как официальную позицию Израиля. Владимир Соловьёв в эфире своей передачи обратил внимание на то, что совладельцем газеты Haaretz является экс-акционер "ЮКОСа" Леонид Невзлин.
В этой связи, пояснил Соловьёв, он относится к внезапно обрушившейся на него критике очень спокойно, так как правда всё равно на его стороне. А те, кто пытается что-то против него предпринять, глубоко неправы.
"Поэтому чего уж там... Я так привык к их лаю, что он меня даже забавляет", - подытожил Соловьёв.

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