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"Так переживает за судьбу боевиков": В России призвали Никки Хейли не устраивать истерию из-за террористов

13 марта 2018, 03:24  •  53 • В мире
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему США грозят новыми ударами по территории Сирии.
Заявление постпреда США в ООН Никки Хейли является последней попыткой Вашингтона спасти боевиков в Сирии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, поведение американской делегации в ООН и слова Хейли выдают отчаяние.
"Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков "ан-Нусры" (запрещена в России) в Восточной Гуте, что угрожает новыми ударами США по Сирии", - написал он на странице в Twitter.
Член Совета Федерации также добавил, что громогласные заявления Хейли о возможности новых ударов американской авиации по Сирии - "последние попытки спасти остатки террористов - союзников США в борьбе против Асада".
Ранее в Совбезе ООН Хейли обвинила Сирию и Россию в невыполнении принятой 24 февраля резолюции 2401. По ее словам, США могут повторить удар, подобный прошлогоднему, в ходе которого коалиция нанесла удар по позициям проправительственных войск в Сирии.

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