"Так нефть не ваша, пан Трамп!": В Twitter осадили президента США после его признания о Сирии

Американский лидер выступил перед своими сторонниками в штате Миссисипи в ходе предвыборной кампании. Трамп затронул такие темы, как сделка с Китаем, процедура импичмента и ситуация в Сирии.

Кроме того, глава Белого дома пошутил на тему уже утихшего скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Неужели его противники думают, что президент Америки будет просить помощи на Украине?!" - спросил со смехом Трамп.

Однако другие темы оказались не очень смешными, но президент США постарался заверить своих потенциальных избирателей, что у него "все под контролем". Так, по его словам, он успешно наладил отношения с Пекином, который вот-вот подпишет условия торговой сделки. Касательно импичмента он заявил, что это не что иное, как попытка демократов "попрать демократию".

Провал же США в Сирии Трамп таковым не считает, поскольку, по его словам, Вашингтону абсолютно все равно, то будет "патрулировать границы".

"Мы не хотим этим заниматься, мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть, и мы намерены сохранить контроль над ней", - заявил американский президент.

В Twitter, однако, с этим не согласились. "Так нефть не ваша, пан Трамп!" - написал @banderloq.

"Вот бы ещё и нефть падала! Цены бы тебе не было, Трамп. Справишься?" - иронизирует @feldesergey.



"Трамп, по сути, подтвердил данные Минобороны РФ о том, что США воруют сирийскую нефть", - заметил @barak_obmana.