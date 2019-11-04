Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Совфеде усомнились в скорой разморозке межпарламентских отношений с США
«Американцам нужно быть поскромнее»: как США пытаются разработать боевых наземны...
Спокойно уйти не дали: Американская военная колонна попала под обстрел по дороге...
«Это будет ядерный взрыв»: На Украине предложили атаковать российские АЭС
Главная / Политика

"Так нефть не ваша, пан Трамп!": В Twitter осадили президента США после его признания о Сирии

04 ноября 2019, 15:24  •  38 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совершенно не интересует контроль границ в Сирии. По его словам, ключевой интерес американцев заключается в нефти, которую они за собой сохранили. В Twitter не согласны с этим утверждением. Трампу напомнили, что черное золото арабской республики принадлежит вовсе не ему.
Американский лидер выступил перед своими сторонниками в штате Миссисипи в ходе предвыборной кампании. Трамп затронул такие темы, как сделка с Китаем, процедура импичмента и ситуация в Сирии.
Кроме того, глава Белого дома пошутил на тему уже утихшего скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Неужели его противники думают, что президент Америки будет просить помощи на Украине?!" - спросил со смехом Трамп.
Однако другие темы оказались не очень смешными, но президент США постарался заверить своих потенциальных избирателей, что у него "все под контролем". Так, по его словам, он успешно наладил отношения с Пекином, который вот-вот подпишет условия торговой сделки. Касательно импичмента он заявил, что это не что иное, как попытка демократов "попрать демократию".
Провал же США в Сирии Трамп таковым не считает, поскольку, по его словам, Вашингтону абсолютно все равно, то будет "патрулировать границы".
"Мы не хотим этим заниматься, мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть, и мы намерены сохранить контроль над ней", - заявил американский президент.
В Twitter, однако, с этим не согласились. "Так нефть не ваша, пан Трамп!" - написал @banderloq.
"Вот бы ещё и нефть падала! Цены бы тебе не было, Трамп. Справишься?" - иронизирует @feldesergey.

"Трамп, по сути, подтвердил данные Минобороны РФ о том, что США воруют сирийскую нефть", - заметил @barak_obmana.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
04 ноября 2019, 15:24
"Угрожающая и растущая мощь": В США оценили шансы на победу в войне с Россией
04 ноября 2019, 12:09
«Это будет ядерный взрыв»: На Украине предложили атаковать российские АЭС
04 ноября 2019, 05:39
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
03 ноября 2019, 17:54
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
04 ноября 2019, 15:24
"Так нефть не ваша, пан Трамп!": В Twitter осадили президента США после его признания о Сирии
04 ноября 2019, 08:54
Киев отказался убирать свои мины в Донбассе – это сделает Финляндия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2019, 13:09
Научились считать? "Генерал Мороз" сбил спесь с Украины: Новак сообщил о готовности получать русский газ с 2020 года
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
01 ноября 2019, 09:24
"Как изобразить проигрыш победой и не застрелиться": Die Welt нашла "украинскую выгоду" в строительстве "Северного потока - 2"
02 ноября 2019, 08:09
России объявили бойкот в Арктике (Telegram. обзор)
30 октября 2019, 08:39
Бегство с Украины
30 октября 2019, 21:39
Полковник Генштаба про расстрел в Забайкалье: это результат 30 лет реформ армии
31 октября 2019, 17:09
«Кац предлагает сдаться!»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.