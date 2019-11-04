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"Так нефть не ваша, пан Трамп!": В Twitter осадили президента США после его признания о Сирии
04 ноября 2019, 15:24 • 38 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совершенно не интересует контроль границ в Сирии. По его словам, ключевой интерес американцев заключается в нефти, которую они за собой сохранили. В Twitter не согласны с этим утверждением. Трампу напомнили, что черное золото арабской республики принадлежит вовсе не ему.
Американский лидер выступил перед своими сторонниками в штате Миссисипи в ходе предвыборной кампании. Трамп затронул такие темы, как сделка с Китаем, процедура импичмента и ситуация в Сирии.
Кроме того, глава Белого дома пошутил на тему уже утихшего скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Неужели его противники думают, что президент Америки будет просить помощи на Украине?!" - спросил со смехом Трамп.
Однако другие темы оказались не очень смешными, но президент США постарался заверить своих потенциальных избирателей, что у него "все под контролем". Так, по его словам, он успешно наладил отношения с Пекином, который вот-вот подпишет условия торговой сделки. Касательно импичмента он заявил, что это не что иное, как попытка демократов "попрать демократию".
Провал же США в Сирии Трамп таковым не считает, поскольку, по его словам, Вашингтону абсолютно все равно, то будет "патрулировать границы".
"Мы не хотим этим заниматься, мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть, и мы намерены сохранить контроль над ней", - заявил американский президент.
В Twitter, однако, с этим не согласились. "Так нефть не ваша, пан Трамп!" - написал @banderloq.
"Вот бы ещё и нефть падала! Цены бы тебе не было, Трамп. Справишься?" - иронизирует @feldesergey.
"Трамп, по сути, подтвердил данные Минобороны РФ о том, что США воруют сирийскую нефть", - заметил @barak_obmana.
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