"Так не доставайся же ты никому": Максакова назвала имя убийцы экс-депутата Вороненкова

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В годовщину убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева его вдова Мария Максакова назвала имя того, кто, по ее мнению, является заказчиком данного преступления.

Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, уверена, что заказчиком убийства ее супруга является отец ее детей Владимир Тюрин. С таким признанием Максакова выступила в годовщину смерти Вороненкова на украинском канале ТСН.

Максакова заявила, что тому, что именно Тюрин стоит за убийством ее покойного мужа, имеются доказательства. Сверх того, она настаивает, что неоднократно получала угрозы в свой адрес с его стороны.

"Он и звонил, и орал, и при людях все это было. Конечно же, он ненавидел Дениса. Так не доставайся же ты никому", - сказала Мария Максакова.

Напомним, что Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в самом центре Киева. В начале октября того же года Генпрокуратура Украины указала на Владимира Тюрина как на вероятного заказчика убийства экс-депутата.