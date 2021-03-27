"Так нам нагадить хочется": Сатановский предложил Макрону колоть французам божоле

Политолог Евгений Сатановский предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону колоть французам божоле. Это стало ответом на обвинения России в развязывании "мировой войны нового типа". "Так нам нагадить хочется", - в сердцах написал Сатановский.

Президент Франции на пресс-конференции заявил, что "мировая война нового типа" связана с вакцинами от коронавируса, а виновато в ней во многом стремление России и Китая влиять на другие страны при помощи своих препаратов. Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна быть самостоятельной в прививочном вопросе. Для этого планируется увеличить объёмы производства вакцин.

В Telegram-канале "Армагеддоныч" автор отмечает, что сейчас Евросоюз находится в зависимости от Пекина и Москвы и предпринимает попытки эту зависимость преодолеть. При этом США продвигают свою схему: зависеть в этом мире можно только от них. Доказательством служит попытка остановить строительство "Северного потока - 2" и продавать ЕС дорогой американский сланцевый газ.

Сатановский перечисляет многих мировых лидеров: Макрона, Байдена, Джонсона, Зеленского. Смысл действий каждого из них понять можно.

"Не так уж сложно научиться понимать того, кто страстно хочет власти и влияния, лезет во всё, что его касается и не касается, чтобы все окружающие видели, насколько он крутой, не может вынести, когда кто-то где-то добился успеха, не завися от него, великого столпа цивилизации... От этого все войны на планете", - делится мыслями политолог.

При этом Запад не может или, как в случае с США, не хочет воевать с Россией. Там понимают, что потери будут неприемлемые.

"Но так нам нагадить хочется, что всё, что могут, они приравнивают к мировой войне. <…> Обидно это? Да, в общем, уже нет. Скорей противно", - подчёркивает Сатановский.

Политолог призвал не уделять словам Макрона и его коллег слишком большого внимания. Если он пожелает получить российскую вакцину, наверняка получит разрешение на её производство от Кремля.

"А нет, так пусть их хоть божоле нуво прививает. Нам какая разница? Людей, конечно, жалко, но, в конце концов, избрали же они его на свою голову президентом? Да, избрали. Ну, так и пускай с ним мучаются", - жёстко отметил автор поста.