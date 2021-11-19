"Так нагло грозить": "Исключивших" Путина из президентов России конгрессменов США захотели наградить

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в шутку предложил наградить двух конгрессменов США, которые предложили Вашингтону отказаться называть Владимира Путина президентом России. "Так нагло грозить суверенитету могут только полезные идиоты. Нам полезные", - иронизирует журналист.

Напомним, ранее два американских конгрессмена Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса Соединённых Штатов предложение отказаться признать Владимира Путина президентом России в том случае, если он будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году и одержит победу.

"Если (Владимир) Путин останется у власти после мая 2024 года, США должны отказаться признать его президентом России", - говорится в инициативе политиков.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов не сдерживал сарказма, комментируя это дерзкое предложение конгрессменов.

"Этим двум из Конгресса надо дать по награде. Серьёзно, - отшутился журналист в своём Telegram-канале. - За действенный вклад в укрепление российской государственности и развитие двухсторонних отношений в духе саморазоблачительной искренности".

Богданов обратил внимание на тот факт, что "так нагло грозить суверенитету, вмешиваться во внутренние дела, делая такие заявления в 2021 году XXI века после того, что США натворили в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и много где ещё, могут только полезные идиоты".

"Нам полезные, конечно, - тут же уточнил журналист. - А если серьёзно, то оба должны быть незамедлительно внесены в санкционные списки".