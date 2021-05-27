Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / Политика

"Так можно перечислять все гостиницы в Женеве": СМИ пытались угадать место встречи Путина и Байдена

27 мая 2021, 14:15  •  51 • Политика
Информацию о том, что встреча глав России и США пройдет в гостинице Intercontinental Женеве Кремль не подтвердил.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что саммит главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в гостинице Intercontinental.
На что в Кремле ответили, что такой информации нет.
"Он может пройти в любом отели и любом здании. Не могу подтвердить, поскольку не было договоренностей. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Встреча глав двух стран запланирована на 16 июня 2021 года в Женеве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
27 мая 2021, 00:30
Помилованная Путиным Савченко занялась рукоделием на экспорт
27 мая 2021, 02:20
США обнаружили разведывательное судно из России около Гавайских островов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.