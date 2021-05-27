"Так можно перечислять все гостиницы в Женеве": СМИ пытались угадать место встречи Путина и Байдена

Информацию о том, что встреча глав России и США пройдет в гостинице Intercontinental Женеве Кремль не подтвердил.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что саммит главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в гостинице Intercontinental.

На что в Кремле ответили, что такой информации нет.

"Он может пройти в любом отели и любом здании. Не могу подтвердить, поскольку не было договоренностей. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Встреча глав двух стран запланирована на 16 июня 2021 года в Женеве.