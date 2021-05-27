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"Так можно перечислять все гостиницы в Женеве": СМИ пытались угадать место встречи Путина и Байдена
27 мая 2021, 14:15 • 51 • Политика
Информацию о том, что встреча глав России и США пройдет в гостинице Intercontinental Женеве Кремль не подтвердил.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что саммит главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в гостинице Intercontinental.
На что в Кремле ответили, что такой информации нет.
"Он может пройти в любом отели и любом здании. Не могу подтвердить, поскольку не было договоренностей. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Встреча глав двух стран запланирована на 16 июня 2021 года в Женеве.
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