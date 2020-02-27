|
"Так можно и Шотландию присоединить": Сатановский о новом плане Украины по возвращению Крыма
27 февраля 2020, 21:24 • 36 • Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России, который состоит в том, чтобы забрать полуостров, когда он "выскользнет из ослабевших рук РФ". "Она (Украина) может присоединить Шотландию, когда та выскользнет из ослабевших рук Британии", - вставил свои пять копеек экономист и политолог Евгений Сатановский.
В четверг, 27 февраля, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план по возвращению контроля над полуостровом состоит из 12 шагов. Согласно последнему из них, Крым "выскользнет из ослабевших рук России". Вырывать территории у России - дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Свои пять копеек также вставил экономист и политолог Евгений Сатановский.
Сатановский отмечает, что по такому же принципу можно присоединить Северную Ирландию и Уэльс. Каталонию и Страну Басков - после ослабления Испании. Калифорнию, Аляску, Флориду и Луизиану - после распада США. Курдистан, когда от него откажутся Иран, Ирак, Турция и Сирия, в состав которых он пока входит. Венето и Сардинию, как только эти регионы выйдут из состава Италии. Корсику - по наследству от Франции и Баварию - от Германии.
Сатановский предположил, что подобные планы приходят в головы украинским политикам под действием сильных наркотических препаратов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2020, 03:09
|
23 февраля 2020, 03:39
|
22 февраля 2020, 01:39
|
25 февраля 2020, 10:54
|
23 февраля 2020, 06:54
|
22 февраля 2020, 17:54
|
22 февраля 2020, 03:09