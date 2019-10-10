"Так кто же там действительно влип?": Нож в спину курдам и "злой" Эрдоган - детально о Сирии

Анкара в среду, 9 октября, объявила о наступлении на территорию Сирии. В числе задач операции под названием "Источник мира" власти Турции ставили борьбу против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган на претензии мировых политиков о недопустимости проведения кампании, Анкара имеет право проводить трансграничную операцию благодаря соглашению, подписанному правительствами двух стран в городе Адана в 1998 году.

По последним данным, за первые часы операции турецкие ВС нанесли удары по 181 "объекту террористов". Кроме того, сообщалось, что сейчас в САР проводится уже наземный этап атаки.

Операция - начало

Детально об "Источнике мира" рассказал публицист Борис Рожин, известный под сетевым именем colonelcassad.

В частности, он отмечает, что Эрдоган до того, как объявить официально о начале боевых действий, уведомил об этом Россию, США, НАТО, ООН, ряд стран Евросоюза и правительство Сирии по линии МИДа.

Впрочем, если в Москве призывали турков не предпринимать действий, которые могут угрожать территориальной целостности Сирии и подрывать Астанинский процесс, то европейские лидеры заявили о недопустимости кампании и объявили о созыве экстренного Совбеза ООН 10 октября.

Со стороны арабского мира также понеслись недовольные возгласы. Египет осудил турецкую операцию и потребовал созвать на завтра срочное заседание Лиги арабских государств для того, чтобы осудить поведение Эрдогана. Саудовская Аравия, по данным источника МИД королевства, сочла военную кампанию актом агрессии, передает РИА Новости.

В Дамаске осуждают турецкую операцию, но также обвиняют в происходящем курдских вождей, которые до этого довели. Тем не менее Дамаск готов рассматривать варианты защиты курдов "при определенных обстоятельствах", подчеркивает Рожин.

Однако наибольшее возмущение у тех же курдов, которые подверглись нападению, вызвала позиция CША. Еще на фоне слухов готовящегося Эрдоганом вторжения президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного.

Однако, отмечает в своем обзоре по сирийской проблематике Рожин, в итоге во время начала атаки со стороны Турции "войска США, отошедшие от границы, получили приказ не оказывать помощь курдам в боях с турецкой армией, курды называет это "предательством" и "ударом ножа в спину". В соцсетях распространяются фотожабы и карикатуры о том, как США подставили курдов.

Важно подчеркнуть, что обострение ситуации привело к тому, что курды сняли охрану с лагерей, где содержались в заключении боевики ИГИЛ и члены их семей.

Ситуация для подвергшихся гонениям на приграничных территориях граждан осложняется еще тем, что Турция активно ведет информационно-психологическую войну - глушатся информационные каналы, в соцсетях ретранслируются различные фейки, призванные деморализовать противника, есть перебои с телефонной связью в приграничных районах. На границе турецкие военные и боевики СНА крутят через мегафоны турецкие патриотические марши.

По мнению Бориса Рожина, в среду была реализована ранее заготовленная турками фаза наступления по накопленному банку целей. После того как с воздуха будут проутюжены все намеченные цели, последуют бои уже на земле.

"Операция уже фактически началась, и оттягивать особого смысла нет. Но многое будет зависеть от оценки результатов артиллерийской подготовки и авиаударов. В целом, не вижу серьезных предпосылок военного характера, которые бы помешали Турции достигнуть основных военных целей. Если препятствия и возникнут, то они будут скорее политического и экономического характера, особенно если в США дожмут Трампа и американский истеблишмент обрушится с санкциями на "друга Реджепа" и турецкую экономику", - замечает публицист.

И наметки Вашингтона в этом направлении действительно есть. Как говорится в сообщении сенатора-республиканца Линдси Грэма, американские власти готовы ввести ограничения против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и в отношении высокопоставленных чиновников. Кроме того, политики США предлагают ввести санкции против энергетического сектора Турции и запретить с ней военное сотрудничество.

Тревожный звонок

Однако станет ли это спасением для курдов, которые могли бы заблаговременно озаботиться сохранением статус-кво? В своем разборе по операции "Источник мира" colonelcassad напоминает, как следовало бы действовать курдам еще три года назад, о чем следовало бы задуматься.

В частности, прогнозы о вероятном предательстве со стороны США были - и звучали весьма громко. Об этом еще в публикации от 2016 года предупреждал бывший американский доброволец, воевавший за курдов. Как выясняется сейчас, авторы публикации под названием "Тактический союз с американским империализмом приводит к поражению" как в воду глядели.

В частности, для той статьи доброволец объяснял, что США своей позицией по курдам предают не только их, но и иностранных добровольцев.

"Те, кто раньше поддерживал авиационной поддержкой наступление курдов на "Исламское государство", ныне заставляют курдов отступать, - отмечал он. - Так кто же там действительно влип? Будто империализм мог изменить свою природу. Вы поверили хищнику, который кормил вас, и вели себя покладисто в надежде, что вас он не проглотит. Сотни бойцов погибли в боях за освобождение Манбиджа от ИГИЛ. Напрасно, потому как это лишь вопрос времени, когда он будет занят протурецкими боевиками, связанными с "Аль-Каидой", или самой турецкой армией".

Фактически в публикации говорится о том, что лидеры курдских формирований не смогли за три года распознать, кто для них друг, а кто лишь называет себя таковым.

"Так что "нож в спину" от США был вполне прогнозируемым для тех, кто понимает суть американского империализма. Курды же погнались за миражом независимости на американских штыках, за что теперь кроваво расплачиваются снова. Такова цена веры в США - кровь и слезы", - подчеркивает Борис Рожин.

Он указывает, что случившаяся агрессия со стороны Турции "не вина курдского народа как такового, это в первую очередь вина вождей PYD, YPG, SDF и PPK".

"У них было три года, чтобы договориться с Асадом и обеспечить себе защиту под сирийский флагом в обмен на выполнение Дамаском умеренных требований. Но требования были неумеренными, поэтому нынешние призывы к Дамаску и Москве "защитить курдов от злого Эрдогана" вновь запоздали. В этом плане Асад, конечно, полностью прав, когда указывает на ответственность курдских вождей за то, что сейчас происходит. Для курдов это очередной жесточайший урок. Пойдет ли он впрок?" - резюмировал он.