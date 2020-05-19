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"Так кто тут занимается геноцидом?": Киев морит Крым жаждой, а ЕС обвиняет в притеснениях Россию

19 мая 2020, 00:55  •  55 • Политика
ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму, в то время как на Украине заявляют, что перекрыли поставки воды на полуостров навсегда. "Так кто тут занимается геноцидом?" - интересуются в Сети.
Европейский Союз призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и не признаёт незаконной аннексии полуострова Россией. Об этом в понедельник, 18 мая, заявило представительство ЕС на Украине на своей странице в Twitter.
"В это же время в Киеве заявили, что воду на полуостров поставлять не будут: "после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду". Так кто тут занимается геноцидом?" - комментирует заявление Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Напомним, что вскоре после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году власти Украины перекрыли поставки воды на полуостров в надежде заморить крымчан жаждой. Российская сторона неоднократно предлагала восстановить поставки воды на платной основе, однако Киев до сих пор наотрез отказывается это делать.
Сейчас вопрос водоснабжения Крыма решён за счёт бурения новых водяных скважин. А на Украине тем временем начали заявлять, что из-за последствий глобального потепления страна может совсем остаться без воды и исчезнуть в ближайшие 30 лет.
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

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