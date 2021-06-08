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"Так кто кого от России защищает?": Захарова уличила власти Украины в отсутствии логики
08 июня 2021, 01:15 • 95 • Политика
Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой. "Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину?" - поинтересовалась она после интервью вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной болгарским СМИ.
В обвинениях Киева в адрес Москвы отсутствует элементарная логика. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на интервью вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной болгарским СМИ.
Последняя заявила, что военная техника России так и осталась в непосредственной близости от границы, и это якобы сигнал о том, что возможна новая эскалация. Также, по словам Стефанишиной, Россия предпринимает эти "акты агрессии" в свете предстоящих выборов в Госдуму.
- посетовала вице-премьер Украины в интервью болгарским СМИ.
- написала по этому поводу Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Во-первых, нужно определиться: либо Украина семь лет воюет с Россией, либо Москва осуществляет "акты агрессии" в преддверии выборов в Госдуму. Во-вторых, как Украина эти семь лет воюет с Россией в Донбассе, если русские войска стоят вдоль границы Украины?
- задаётся вопросом Мария Захарова.
В-четвёртых, что там с русскими танками на украинской территории, про которые столько говорил Киев? Потому что из слов Стефанишиной выходит, что русская военная техника так и осталась в непосредственной близости от границы на территории России.
Ну и в-пятых, Ольга Стефанишина заявляет, что НАТО пришло Украине на помощь. А президент Украины Владимир Зеленский рассказывает, что это Вооружённые силы Украины сдерживают "агрессию" России в Европе.
- констатирует Мария Захарова.
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