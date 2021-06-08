"Так кто кого от России защищает?": Захарова уличила власти Украины в отсутствии логики

Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой. "Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину?" - поинтересовалась она после интервью вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной болгарским СМИ.

В обвинениях Киева в адрес Москвы отсутствует элементарная логика. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на интервью вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной болгарским СМИ.

Последняя заявила, что военная техника России так и осталась в непосредственной близости от границы, и это якобы сигнал о том, что возможна новая эскалация. Также, по словам Стефанишиной, Россия предпринимает эти "акты агрессии" в свете предстоящих выборов в Госдуму.

Вот уже семь лет Украина борется с российской агрессией в Донецке и Луганске... Россия разместила десятки тысяч военнослужащих вдоль своей границы с Украиной в районе Донбасса,

- посетовала вице-премьер Украины в интервью болгарским СМИ.

Возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики,

- написала по этому поводу Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Во-первых, нужно определиться: либо Украина семь лет воюет с Россией, либо Москва осуществляет "акты агрессии" в преддверии выборов в Госдуму. Во-вторых, как Украина эти семь лет воюет с Россией в Донбассе, если русские войска стоят вдоль границы Украины?

В-третьих, в интервью Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировало на "агрессию", что "вынудило Россию вывести свои войска". Вообще не понятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались,

- задаётся вопросом Мария Захарова.

В-четвёртых, что там с русскими танками на украинской территории, про которые столько говорил Киев? Потому что из слов Стефанишиной выходит, что русская военная техника так и осталась в непосредственной близости от границы на территории России.

Ну и в-пятых, Ольга Стефанишина заявляет, что НАТО пришло Украине на помощь. А президент Украины Владимир Зеленский рассказывает, что это Вооружённые силы Украины сдерживают "агрессию" России в Европе.

Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята,

- констатирует Мария Захарова.