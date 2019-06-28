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"Так колотило, что сама испугалась": Меркель сфотографировали на G20 в "говорящей" позе

28 июня 2019, 17:24  •  95 • Политика
На саммите G20 в Осаке канцлера Германии Ангелу Меркель сняли на фото в окружении союзников в "говорящей" позе. "Так колотило, что сама испугалась", - комментирует фото журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали держащейся за сердце на саммите G20 в японской Осаке. Снимок выложил у себя на странице в социальной сети Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На фото глава Германии выглядит взволнованно и держится за сердце правой рукой. Со всех сторон её обступили западные политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо. Они также смотрят на немецкого канцлера с обеспокоенностью.
"Так колотило, что сама испугалась": Меркель с друзьями на G20", - комментирует фото Смирнов.
Напомним, что ранее канцлеру Германии несколько раз становилось плохо на публике. Первый раз её сильно трясло на встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй приступ дрожи случился у Ангелы Меркель во время приёма у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Отметим, что канцлеру Германии уже 64 года и это её последний срок на посту главы правительства.
Фото: Twitter/@dimsmirnov175

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