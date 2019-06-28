"Так колотило, что сама испугалась": Меркель сфотографировали на G20 в "говорящей" позе

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали держащейся за сердце на саммите G20 в японской Осаке. Снимок выложил у себя на странице в социальной сети Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

На фото глава Германии выглядит взволнованно и держится за сердце правой рукой. Со всех сторон её обступили западные политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо. Они также смотрят на немецкого канцлера с обеспокоенностью.

"Так колотило, что сама испугалась": Меркель с друзьями на G20", - комментирует фото Смирнов.

Напомним, что ранее канцлеру Германии несколько раз становилось плохо на публике. Первый раз её сильно трясло на встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй приступ дрожи случился у Ангелы Меркель во время приёма у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Отметим, что канцлеру Германии уже 64 года и это её последний срок на посту главы правительства.

Фото: Twitter/@dimsmirnov175