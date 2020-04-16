"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России

Интернет-пользователи откликнулись на странную статью в американском издании The New York Times, посвящённую "плохим русским", которые якобы развалили всю систему здравоохранения в Соединённых Штатах.

Более того, авторы публикации пытались вывести к тому, что едва ли не во всех бедах медицины в США виноват лично президент РФ Владимир Путин.

Пользователи не смогли не пошутить на эту тему. Так, Telegram-канал "Радио Стыдоба" составил целый список "прегрешений" России, из-за которых Соединённые Штаты теперь так страдают.

Во-первых, Москва сама "выбрала" американцам лидера в лице Дональда Трампа. Во-вторых, "украла" у Вашингтона технологию сверхзвука и построила ракеты даже раньше него самого.

В-третьих, как написала теперь газета NYT, будто бы развалила медицину и науку в стране. И это не всё - четвёртый пункт пока дополняется.

Вот это мощь. Так издеваться над сверхдержавой! - с иронией резюмировал автор Telegram-канала.

Напомним, ранее материал The New York Times прокомментировал журналист Владимир Соловьёв. По его мнению, данная статья является "проявлением шизофрении".