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"Так и у Клеопатры казацкие корни отыщут": В Турции признали жену султана Роксолану украинкой

27 января 2019, 14:39  •  149 • Политика
В Турции признали, что жена султана Сулеймана I Роксолана, привезенная некогда в страну наложницей с Руси, по происхождению украинка. Это указано на табличке у мечети Сулеймание в Стамбуле, где покоится женщина. "Так и у Клеопатры казацкие корни отыщут", - иронизируют над сменой национальности Роксоланы в Сети.
Ранее стало известно, что в Турции признали украинкой по происхождению жену султана Сулеймана I Роксолану (известную также как Хюррем), привезенную некогда в страну наложницей с Руси. Об этом у себя в Twitter сообщило украинское посольство в Турции, отметив, что тем самым здесь постепенно восстанавливают "историческую правду".
"Турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - указывается в сообщении.
Позже выяснилось, что на табличке у мечети Сулеймание в Стамбуле появилась уже измененная надпись, где не указывается о российском происхождении Хюррем.
"Жена султана Сулеймана Хюррем султан (Роксолана), украинка, и она мать султана Селима II".
"Перемога дня, - иронизирует у себя в Twitter журналист Юлия Витязева. - Теперь Порошенко в рамках предвыборной программы сможет показывать потенциальным избирателям не только томос, но и портрет Роксоланы".
В ответ на этот твит интернет-пользователи поинтересовались тем, что Украина намерена делать дальше.
"‏Украинка. Что дальше? Над гаремом султана флаг Украины повесят?" - интересуется Светлана Ивановна ‏Украинка.
"Так и у Клеопатры казацкие корни отыщут", - иронизирует Иван Борецкий.
А Евгения Карлова напоминает, что в то время "украинцев еще не было".
"Так что она сирота безродная", - приходит к выводу интернет-пользователь.
Впрочем, нашлись и те, кто считает, что в данном случае Турция уважила русских, а не украинцев.
"Турки не прогнулись, они русских уважили... кровожадную Роксолану Украине приписали", - заметил @gortmu.
Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4
— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.
Перемога дня. Теперь Порошенко в рамках предвыборной программы сможет показывать потенциальным избирателям не только Томос, но и портрет Роксоланы pic.twitter.com/eoNfOpS2oG
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 27 января 2019 г.

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