"Так и у Клеопатры казацкие корни отыщут": В Турции признали жену султана Роксолану украинкой

В Турции признали, что жена султана Сулеймана I Роксолана, привезенная некогда в страну наложницей с Руси, по происхождению украинка. Это указано на табличке у мечети Сулеймание в Стамбуле, где покоится женщина. "Так и у Клеопатры казацкие корни отыщут", - иронизируют над сменой национальности Роксоланы в Сети.

Ранее стало известно, что в Турции признали украинкой по происхождению жену султана Сулеймана I Роксолану (известную также как Хюррем), привезенную некогда в страну наложницей с Руси. Об этом у себя в Twitter сообщило украинское посольство в Турции, отметив, что тем самым здесь постепенно восстанавливают "историческую правду".

"Турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - указывается в сообщении.

Позже выяснилось, что на табличке у мечети Сулеймание в Стамбуле появилась уже измененная надпись, где не указывается о российском происхождении Хюррем.

"Жена султана Сулеймана Хюррем султан (Роксолана), украинка, и она мать султана Селима II".

"Перемога дня, - иронизирует у себя в Twitter журналист Юлия Витязева. - Теперь Порошенко в рамках предвыборной программы сможет показывать потенциальным избирателям не только томос, но и портрет Роксоланы".

В ответ на этот твит интернет-пользователи поинтересовались тем, что Украина намерена делать дальше.

"‏Украинка. Что дальше? Над гаремом султана флаг Украины повесят?" - интересуется Светлана Ивановна ‏Украинка.

"Так и у Клеопатры казацкие корни отыщут", - иронизирует Иван Борецкий.

А Евгения Карлова напоминает, что в то время "украинцев еще не было".

"Так что она сирота безродная", - приходит к выводу интернет-пользователь.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что в данном случае Турция уважила русских, а не украинцев.

"Турки не прогнулись, они русских уважили... кровожадную Роксолану Украине приписали", - заметил @gortmu.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.