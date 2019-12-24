Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналист...
"Раньше, чем американцы собрали первый экземпляр бомбы": Нарышкин о по...
"И все они были против Яроша"
Главная / Политика

"Так и получилось": Участник разминирования Финского залива рассказал о зачистке места, где нырял Путин

24 декабря 2019, 04:24  •  80 • Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины. Участник операции по разминированию рассказал, что под водой всё ещё находится множество "опасных предметов", оставленных немцами в годы Второй мировой. При общем обследовании их не видно, но при тщательной проверке можно легко наткнуться. "Так и получилось (с островом Гогланд)", - отметил он.
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. О том, как проходила операция по разминированию Царьграду рассказал её непосредственный участник, офицер Военно-морского флота, подводник-гидронавт, капитан 1-го ранга, испытатель глубоководной военной техники и Герой Российской Федерации Евгeний Бобров.
Он отметил, что не просто участвовал в разминировании, а лично руководил процессом. Также именно он осуществлял контрольную проверку акватории на наличие "опасных предметов".
"Подготовительные погружения туда осуществлял наш аппарат, с нашими соответствующими сотрудниками. Я лично туда не погружался. Я осуществлял общее руководство", - уточнил Евгeний Бобров в интервью Царьграду.
По его словам, операция по разминированию была проведена силами Балтийского флота на самом высоком уровне. Все участвовавшие в ней моряки-подводники выполнили свою работу на "отлично".
"Они просто великолепно (справились), они молодцы. Слов нет, поклон, да", - оценил эксперт работу моряков Балтийского флота.
Вместе с тем Евгeний Бобров с сожалением констатировал, что на дне по-прежнему скрывается ещё много мин, оставленных там немцами в годы Второй мировой войны. Даже в зачищенных на первый взгляд местах при тщательной проверке можно наткнуться на морские мины. Обычно это происходит, когда встаёт необходимость конкретно осмотреть тот или иной объект. Сразу находятся разные "опасные предметы", как их называют на флоте.
"Так и получилось (с островом Гогланд)", - подытожил Евгeний Бобров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
24 декабря 2019, 01:09
"Без России сегодня нельзя": Санкции США против "Северного потока - 2" разозлили Европу - Клинцевич
24 декабря 2019, 04:24
"Осталось два-три дня": Белоруссия объявила, что почти согласовала интеграцию с Россией
23 декабря 2019, 15:24
В Лондоне не увидели "успешного вмешательства" России в политику страны - посол Великобритании
24 декабря 2019, 04:24
"Так и получилось": Участник разминирования Финского залива рассказал о зачистке места, где нырял Путин
23 декабря 2019, 21:54
Путин заявил о способности России реализовать проекты мирового уровня
23 декабря 2019, 23:09
Кадыров считает убийство Хангошвили в Германии "внутренними разборками"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
22 декабря 2019, 18:48
В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка!
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.