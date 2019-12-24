"Так и получилось": Участник разминирования Финского залива рассказал о зачистке места, где нырял Путин

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. О том, как проходила операция по разминированию Царьграду рассказал её непосредственный участник, офицер Военно-морского флота, подводник-гидронавт, капитан 1-го ранга, испытатель глубоководной военной техники и Герой Российской Федерации Евгeний Бобров.

Он отметил, что не просто участвовал в разминировании, а лично руководил процессом. Также именно он осуществлял контрольную проверку акватории на наличие "опасных предметов".

"Подготовительные погружения туда осуществлял наш аппарат, с нашими соответствующими сотрудниками. Я лично туда не погружался. Я осуществлял общее руководство", - уточнил Евгeний Бобров в интервью Царьграду.

По его словам, операция по разминированию была проведена силами Балтийского флота на самом высоком уровне. Все участвовавшие в ней моряки-подводники выполнили свою работу на "отлично".

"Они просто великолепно (справились), они молодцы. Слов нет, поклон, да", - оценил эксперт работу моряков Балтийского флота.

Вместе с тем Евгeний Бобров с сожалением констатировал, что на дне по-прежнему скрывается ещё много мин, оставленных там немцами в годы Второй мировой войны. Даже в зачищенных на первый взгляд местах при тщательной проверке можно наткнуться на морские мины. Обычно это происходит, когда встаёт необходимость конкретно осмотреть тот или иной объект. Сразу находятся разные "опасные предметы", как их называют на флоте.