"Так и не разлили по ампулам": Американцы испортили 15 миллионов доз вакцины - NYT

На заводе в городе Балтимор штата Мэриленд испортили 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. "Так и не разлили по ампулам", - говорят на производстве.

Издание New York Times сообщило о браке на производстве вакцины для профилактики COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начало проверку.

В публикации говорится, что причиной инцидента стал человеческий фактор. В Johnson & Johnson понимают, насколько силён удар по репутации. В сообщении компании говорится, что ошибку заметили на этапе контроля качества. Было выявлено несоответствие стандартам у одной из партий препарата.

"Данную партию так и не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - заверили на заводе.

Вакцина Johnson & Johnson должна была ускорить вакцинацию в США. Сейчас в больницы поступили партии, произведённые в Нидерландах. До этого на американском производстве никаких проблем выявлено не было.

Всего в Соединённых Штатах одобрено три вакцины. Кроме Johnson & Johnson в ходу Pfizer/BioNTech и Moderna. Первая из них по поставкам несколько опережает план. Вторая компания ждёт, пока ей разрешат фасовать в коробки ампулы с 15, а не с 10 дозами препарата.