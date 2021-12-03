"Так и не поняли, что сотворили": Захарова по пунктам разобрала главные "ценности" НАТО

Генсек НАТО назвал защиту коллективных ценностей альянса ключевым элементом разрабатываемой "стратегической концепции" военного блока. Захарова разобрала всё по пунктам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обозначил ключевые элементы разрабатываемой "стратегической концепции" альянса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разобрала "ценности" военного блока по пунктам.

Столтенберг объявил, что одним из ключевых элементов стратегической концепции НАТО является защита коллективных ценностей альянса. В ответ Захарова попросила опубликовать полный список этих ценностей с примерами их реализации. Дипломат также показала, как это примерно должно выглядеть.

Ценность - защита демократии (уверена, что это приоритет). Пример реализации - убийство Каддафи в Ливии во имя процветания этой страны и её народа. Оценка эффективности - отсутствие на протяжении многих лет институтов государственности в Ливии не давало возможности всецело оценить успех операции,

- написала Захарова в своём Telegram-канале.

Точно таким же образом официальный представитель МИД России разобрала две другие ценности НАТО - "мирное разрешение конфликтов и обеспечение безопасности" и "сохранение свободы слова и борьба с дезинформацией". Захарова предположила, что примером первой ценности является бомбардировка Югославии. При этом в НАТО так и не поняли, что сотворили, отмечает дипломат. Примером же второй ценности Захарова считает демонстрацию Совету Безопасности ООН пробирки со стиральным порошком под видом доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения.