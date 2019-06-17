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"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
17 июня 2019, 01:54 • 106 • Политика
Бывший глава украинской армии Виктор Муженко признался в атаке на нацбатальон "Донбасс". "Так это, значит, был подонок Муженко, а не русские?" - прокомментировал откровения экс-начальника Генштаба ВСУ депутат Верховной рады Семен Семенченко.
Авиация ВСУ по ошибке нанесла авиаудар по колонне нацбатальона "Донбасс". Инцидент произошел в 2014 году во время штурма города Попасная под Луганском. В этом признался бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко в эфире украинского телеканала UATV.
По его словам, колонна состояла в основном из гражданской техники - автомобилей и школьных автобусов. Однако это не помешало летчикам ВСУ принять решение о нанесении авиаудара.
После этого инцидента на технику украинских военных стали наносить белые полосы, чтобы украинские пилоты не бомбили своих. При этом Муженко заверил, что в результате того налета якобы никто не пострадал. При этом непонятно, то ли у ВСУ такие плохие летчики, то ли генерал-полковник о чем-то умалчивает.
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