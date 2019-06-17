"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона

Авиация ВСУ по ошибке нанесла авиаудар по колонне нацбатальона "Донбасс". Инцидент произошел в 2014 году во время штурма города Попасная под Луганском. В этом признался бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко в эфире украинского телеканала UATV.

По его словам, колонна состояла в основном из гражданской техники - автомобилей и школьных автобусов. Однако это не помешало летчикам ВСУ принять решение о нанесении авиаудара.

"А потом мы долго разбирались, чья же это колонна", - признался в эфире экс-глава Генштаба ВСУ.

После этого инцидента на технику украинских военных стали наносить белые полосы, чтобы украинские пилоты не бомбили своих. При этом Муженко заверил, что в результате того налета якобы никто не пострадал. При этом непонятно, то ли у ВСУ такие плохие летчики, то ли генерал-полковник о чем-то умалчивает.