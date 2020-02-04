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"Так думают все Наполеоны": Захарова хлёстко ответила главе МИД Польши на его "выигранный с Россией спор"

04 февраля 2020, 00:54  •  58 • Политика
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о победе в историческом споре с Россией. Ранее Яцек Чапутович заявил, что Варшава "определённо выиграла этот исторический спор", говоря об оценке событий Второй мировой войны. Ответ Захаровой был хлёстким: "Так думают все Наполеоны", написала она в своём Facebook.
Сегодня, 3 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы польского МИД. Напомним, ранее Яцек Чапутович заявил, что "Польша определённо выиграла" исторический спор с Россией. Речь шла об "оценке событий Второй мировой войны".
"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", - такие строки оставила Мария Захарова в своём Facebook.
Подписчиков новость о "споре" насмешила.
"В браузере "Яндекс" первая новость, что МИД Польши сказал, что Россия проиграла спор и должна успокоиться... Он что, серьёзно? Оказывается, он с кем-то спорил", - посмеялась в комментариях Julia Golubtsova.
"Нужно открыть специальный реабилитационный центр для тех, кто намеренно искажает факты, касающиеся Второй мировой войны и заслуг в ней наших предков, которые боролись против фашизма, освободили собственное Отечество и Европу от агрессора", - советует Vaso Kapanadze.
Ранее Чапутович в интервью Польскому агентству печати высказал мнение, что Польше и России после недавнего спора насчёт оценки событий Второй мировой войны следует стремиться к нормализации отношений.

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