"Так думают все Наполеоны": Захарова хлёстко ответила главе МИД Польши на его "выигранный с Россией спор"

Сегодня, 3 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы польского МИД. Напомним, ранее Яцек Чапутович заявил, что "Польша определённо выиграла" исторический спор с Россией. Речь шла об "оценке событий Второй мировой войны".

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", - такие строки оставила Мария Захарова в своём Facebook.

Подписчиков новость о "споре" насмешила.

"В браузере "Яндекс" первая новость, что МИД Польши сказал, что Россия проиграла спор и должна успокоиться... Он что, серьёзно? Оказывается, он с кем-то спорил", - посмеялась в комментариях Julia Golubtsova.

"Нужно открыть специальный реабилитационный центр для тех, кто намеренно искажает факты, касающиеся Второй мировой войны и заслуг в ней наших предков, которые боролись против фашизма, освободили собственное Отечество и Европу от агрессора", - советует Vaso Kapanadze.

Ранее Чапутович в интервью Польскому агентству печати высказал мнение, что Польше и России после недавнего спора насчёт оценки событий Второй мировой войны следует стремиться к нормализации отношений.