"Так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком": В Сети выложили "новую версию" Трампа

В Сети "лишили" Трампа загара и волос. Создатель этого изображения подписал "новую версию" президента: "Так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком".

Один из пользователей Тwitter решил пошутить и обработал фотографию президента США Дональда Трампа в фотошопе. Выложенное изображение в социальную сеть произвело фурор, получив за два дня 60 тыс. лайков и 20 тыс. ретвитов.

"Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком", — подписал изображение владелец данного творчества.

Пользователей захватила сама идея данного твита, и они начали "обрабатывать" президента на свой вкус.