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"Так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком": В Сети выложили "новую версию" Трампа

11 февраля 2019, 08:54  •  91 • В мире
В Сети "лишили" Трампа загара и волос. Создатель этого изображения подписал "новую версию" президента: "Так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком".
Один из пользователей Тwitter решил пошутить и обработал фотографию президента США Дональда Трампа в фотошопе. Выложенное изображение в социальную сеть произвело фурор, получив за два дня 60 тыс. лайков и 20 тыс. ретвитов.
"Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком", — подписал изображение владелец данного творчества.
Пользователей захватила сама идея данного твита, и они начали "обрабатывать" президента на свой вкус.
I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc
— Stone Cold (@stonecold2050) 9 февраля 2019 г.

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