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"Так держать!": Украинский радикал помахал митингующим Казахстана
05 января 2022, 17:45 • 298 • Политика
Украинский радикал Олег Сенцов поддержал митингующих Казахстана через соцсети. "Так держать!" - написал он.
Отрабатывать тему Сенцов решил через свою страницу в Facebook. Он поддержал беспорядки в Казахстане.
"Казахские протестующие, не теряя времени, сразу перешли к активным действиям. Так держать! Дед, уходи!" – написал украинский радикал.
По "дедом" он имеет ввиду бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.
Не исключено, что Сенцов находится в США. На его странице в соцсети 2 января были опубликованы фотографии, где он наслаждается красотой природы на западном побережье Соединённых Штатов.
Ранее Украинский адвокат Татьяна Монтян указала на одного из координаторов протестов в Казахстане.
"Вы не поверите, откуда идёт координация протестов в Казахстане!" – написала она и приложила скриншот.
Там указаны номера телефонов, с помощью которых можно получить инструкции через WhatsApp от координаторов беспорядков. Префикс в номерах указывает на Украину: +380.
Как выяснилось, свою выгоду от протестов пытается получить оппозиционер с коррупционно-криминальным шлейфом Мухтар Аблязов.
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