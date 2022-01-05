"Так держать!": Украинский радикал помахал митингующим Казахстана

Украинский радикал Олег Сенцов поддержал митингующих Казахстана через соцсети. "Так держать!" - написал он.

Отрабатывать тему Сенцов решил через свою страницу в Facebook. Он поддержал беспорядки в Казахстане.

"Казахские протестующие, не теряя времени, сразу перешли к активным действиям. Так держать! Дед, уходи!" – написал украинский радикал.

По "дедом" он имеет ввиду бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.

Не исключено, что Сенцов находится в США. На его странице в соцсети 2 января были опубликованы фотографии, где он наслаждается красотой природы на западном побережье Соединённых Штатов.

Ранее Украинский адвокат Татьяна Монтян указала на одного из координаторов протестов в Казахстане.

"Вы не поверите, откуда идёт координация протестов в Казахстане!" – написала она и приложила скриншот.

Там указаны номера телефонов, с помощью которых можно получить инструкции через WhatsApp от координаторов беспорядков. Префикс в номерах указывает на Украину: +380.

Как выяснилось, свою выгоду от протестов пытается получить оппозиционер с коррупционно-криминальным шлейфом Мухтар Аблязов.