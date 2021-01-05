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"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 00:20 • 72 • Политика
МИД отреагировал картиной с изображением отступающего Наполеона на слова Помпео о России. "Так держать, крутые парни", - подбодрили наши дипломаты "руководящего с фронта" главу Госдепа США.
В МИД России ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео о его достижениях в борьбе с "российской угрозой". Сообщение появилось на официальной странице ведомства в Twitter как комментарий к публикации главы Госдепа США.
Речь идёт о сообщении Помпео, в котором он хвастает тем, что ни одна администрация в истории США не была столь же жёсткой по отношению к России, как уходящая. Пост сопровождался хештегом LeadingFromTheFront, что можно перевести как "управление войсками с передовой".
МИД России прокомментировал эту запись, поместив в качестве красноречивого ответа картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона" с тем же хештегом. Также уходящего главу Госдепа не забыли "поддержать" и "добрым словом".
- гласит подпись к картинке.
Напомним, с 2016 года Россия стала одной из констант американской политической сферы. Политики наперебой начали обвинять друг друга в работе на Кремль и госизмене, а "русские хакеры", способные взломать что угодно и вмешаться во что угодно, и вовсе превратились в притчу во языцех.
Фото: скриншот Twitter/@mfa_russia
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