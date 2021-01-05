"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"

В МИД России ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео о его достижениях в борьбе с "российской угрозой". Сообщение появилось на официальной странице ведомства в Twitter как комментарий к публикации главы Госдепа США.

Речь идёт о сообщении Помпео, в котором он хвастает тем, что ни одна администрация в истории США не была столь же жёсткой по отношению к России, как уходящая. Пост сопровождался хештегом LeadingFromTheFront, что можно перевести как "управление войсками с передовой".

МИД России прокомментировал эту запись, поместив в качестве красноречивого ответа картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона" с тем же хештегом. Также уходящего главу Госдепа не забыли "поддержать" и "добрым словом".

Так держать, крутые парни,

- гласит подпись к картинке.

Напомним, с 2016 года Россия стала одной из констант американской политической сферы. Политики наперебой начали обвинять друг друга в работе на Кремль и госизмене, а "русские хакеры", способные взломать что угодно и вмешаться во что угодно, и вовсе превратились в притчу во языцех.

Фото: скриншот Twitter/@mfa_russia