"Так дело не пойдёт": Лавров потребовал от Запада чёткого ответа о неделимости безопасности

Министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал от Запада чёткого ответа о неделимости безопасности. Он указал на избирательную трактовку ряда международных документов и безответственное расширение НАТО. "Так дело не пойдёт", - заявил глава русского МИД.

На сайте МИД России опубликован текст послания Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, адресованного коллегам из США, Канады и некоторых европейских стран. В документе отмечается, что 26 января 2022 года Россия получила от США и НАТО ответы на предложения о гарантиях безопасности. Выяснилось, что между сторонами переговоров есть "существенные расхождения в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

Глава русского МИД напомнил об обязательствах, которые страны взяли на себя при подписании Хартии европейской безопасности, а также Астанинской декларации. Лавров указал, что Запад "выдёргивает нужные позиции".

Принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО,

- подчеркнул Сергей Лавров.

Он добавил, что западные столицы предпочитают игнорировать Кодекс поведения 1994 года, который касается военно-политических аспектов безопасности и является одним из ключевых документов ОБСЕ. В нём сказано, что государства, выбирая способы обеспечить свою безопасность (в том числе и членство в союзах), обязаны учитывать интересы безопасности и других стран.

Так дело не пойдёт. Смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна на всех, либо её нет ни для кого,

- констатировал министр.

Россия хочет получить чёткий ответ, как западные партнёры понимают свои обязательства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности иных стран. Кроме того, как они собираются выполнять это на практике. В случае, если от обязательства по неделимости безопасности Запад отказывается, Сергей Лавров попросил чётко сообщить об этом России.