"Так было тысячи лет": Кадыров напомнил ПАСЕ о традиционных ценностях чеченской семьи

По словам главы Чечни, приезд представителей международных организаций в Грозный является компетенцией МИД и иных федеральных органов, а Чечня, в свою очередь, открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД.

ПАСЕ и ряд других организаций Европы проявляют неприкрытую предвзятость при обсуждении Чечни, отметил Кадыров. При этом их не интересуют перемены в республике, в том числе политические, экономические, демократические и социальные процессы.

"О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ, и зациклившиеся на античеченской тематике организации на Западе и оплачиваемые ими коллеги в России. Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию", - подчеркивает Кадыров.

"Проблемы ЛГБТ", которой особенно интересуются на Западе, в Чечне не существует, подчеркнул глава республики. "У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин. Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе. Это не зависит от чьей-то воли, это кодекс чести народа, по которому веками жили наши предки и живет народ сегодня", - подчеркнул Кадыров.