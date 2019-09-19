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"Так было тысячи лет": Кадыров напомнил ПАСЕ о традиционных ценностях чеченской семьи

19 сентября 2019, 20:54  •  37 • Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале информацию Госдумы РФ о том, что докладчик ПАСЕ намерен посетить Чечню.
По словам главы Чечни, приезд представителей международных организаций в Грозный является компетенцией МИД и иных федеральных органов, а Чечня, в свою очередь, открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД.
ПАСЕ и ряд других организаций Европы проявляют неприкрытую предвзятость при обсуждении Чечни, отметил Кадыров. При этом их не интересуют перемены в республике, в том числе политические, экономические, демократические и социальные процессы.
"О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ, и зациклившиеся на античеченской тематике организации на Западе и оплачиваемые ими коллеги в России. Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию", - подчеркивает Кадыров.
"Проблемы ЛГБТ", которой особенно интересуются на Западе, в Чечне не существует, подчеркнул глава республики. "У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин. Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе. Это не зависит от чьей-то воли, это кодекс чести народа, по которому веками жили наши предки и живет народ сегодня", - подчеркнул Кадыров.

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