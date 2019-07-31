"Такі брехливі": Кличко пошел в атаку на команду Зеленского после совета уйти в отставку

Ранее руководитель администрации украинского президента Андрей Богдан во время пресс-конференции негативно оценил работу бывшего боксера Кличко на посту мэра. Он счел, что последний не справляется с должностью, и дал ему совет уйти в отставку.

В свою очередь сам Виталий Кличко ответил видеообращением, выложив его в своем фейсбуке. В ролике он называет Богдана непрофессионалом и лжецом. Дескать, такие люди вообще не имеют права делать какие-то заявления от имени страны.

"То, что говорил господин Богдан, это полная несуразица и некомпетентность", - негодует киевский мэр. Он прокомментировал и слова оппонента о том, что за сохранение за Кличко его нынешнего поста некие неназванные люди предлагали ему 20 млн долларов ежегодно.

Кличко назвал это ложью и манипуляциями, потребовав назвать конкретные фамилии тех, кто якобы предлагал деньги. При этом он принялся уверять подписчиков, что вовсе не цепляется за нынешнюю должность – якобы всего лишь хочет привести в порядок Киев и угодить горожанам.