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"Такі брехливі": Кличко пошел в атаку на команду Зеленского после совета уйти в отставку
31 июля 2019, 02:09 • 31 • Политика
Киевский мэр Виталий Кличко буквально пошел в атаку на команду украинского президента Владимира Зеленского. После совета уйти в отставку градоначальник записал видеообращение, в котором нелестно отозвался об оппоненте: "Такі брехливі" (Такой лживый).
Ранее руководитель администрации украинского президента Андрей Богдан во время пресс-конференции негативно оценил работу бывшего боксера Кличко на посту мэра. Он счел, что последний не справляется с должностью, и дал ему совет уйти в отставку.
В свою очередь сам Виталий Кличко ответил видеообращением, выложив его в своем фейсбуке. В ролике он называет Богдана непрофессионалом и лжецом. Дескать, такие люди вообще не имеют права делать какие-то заявления от имени страны.
"То, что говорил господин Богдан, это полная несуразица и некомпетентность", - негодует киевский мэр. Он прокомментировал и слова оппонента о том, что за сохранение за Кличко его нынешнего поста некие неназванные люди предлагали ему 20 млн долларов ежегодно.
Кличко назвал это ложью и манипуляциями, потребовав назвать конкретные фамилии тех, кто якобы предлагал деньги. При этом он принялся уверять подписчиков, что вовсе не цепляется за нынешнюю должность – якобы всего лишь хочет привести в порядок Киев и угодить горожанам.
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