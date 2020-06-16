"Таинственный визит" Бородая в Донбасс: Главный герой конспирологии ответил любителям секретов

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на прошлой неделе посетил Донецкую Народную Республику (ДНР), что стало предметом широкого обсуждения в СМИ и на телеграм-каналах, пишет novorosinform.org. Ажиотаж показался Бородаю удивительным. Превалировали, как пояснил глава правления, две версии.

Первая связана с Владиславом Сурковым. Будто бы Бородай прибыл в ДНР, чтобы организовать его визит. Вторая заключалась в том, что Бородай якобы пытается найти наёмников, чтобы провести... боевые действия в Ливии.

"Даже была предельная конкретика от какого-то "умника", который сообщил, что я получил деньги на четыре сотни наёмников. Почему не на четыре тысячи или сорок тысяч?" - поинтересовался Бородай.

Глава правления союза подчеркнул, что ни одна из версий не имеет отношения к действительности. В Ливии союз никаких действий не ведёт, а если бы и нужно было кого-то завербовать, никакого реального смысла в поездке в ДНР нет - "в самой России огромное количество добровольцев", которые могли бы встать под знамя союза, сказал Бородай.

Высказался Бородай и о работе российских ЧВК. Он отметил, что подобные частные компании есть и у наших "геополитических оппонентов". С точки зрения бизнеса работа российских ЧВК на рынке - это неплохо, сказал Бородай.

Наконец, говоря о цели своего визита в Донбасс, Бородай подчеркнул, что он был частным.