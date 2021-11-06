Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не дог...
Главная / Политика

"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"

06 ноября 2021, 00:25  •  111 • Политика
"Таинственные действия" русской армии у границ Украины вызвали панику в Пентагоне. Джон Кирби с тревогой заявил о некой "необычной" активности наших войск на этом направлении: "Призываем Россию быть более понятной".
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил о некой "необычной" деятельности армии России вблизи украинских границ.
Он заверил, что ведомство сейчас неустанно наблюдает за активностью русских подразделений в этом регионе и проводит консультации с союзными странами по этому поводу.
Представитель оборонного ведомства США также признался, что перемещения сил России на этом направлении, которые потенциально якобы могут нести угрозу эскалации ситуации на Украине, вызывают серьёзную обеспокоенность у Вашингтона.
При этом Кирби не стал пояснять, о каких именно "необычных" шагах русской армии он говорит. (Примечательно, что глава Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала недавно подчёркивал, что увеличения контингента ВС России вблизи рубежей Незалежной не фиксировалось.) Представитель Пентагона резюмировал:
Призываем Россию быть более понятной в своих намерениях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





111
Источник
Похожие новости
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
05 ноября 2021, 18:35
"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
05 ноября 2021, 20:20
Захват власти онлайн. Россия столкнулась с новыми вызовами
05 ноября 2021, 20:20
Пять русских областей назвали украинскими. Права предъявил киевский философ
05 ноября 2021, 18:35
Глава МИД Украины отверг "Русский мир" и сделал намёк Евросоюзу: "Хочется больше"
05 ноября 2021, 22:40
План "Стратегический ужас". США предлагают разделить Россию и Китай
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2021, 22:15
"Байрактары" взломаны хакерами. Наступление в Донбассе захлебнётся?
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
02 ноября 2021, 18:45
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.