"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"

"Таинственные действия" русской армии у границ Украины вызвали панику в Пентагоне. Джон Кирби с тревогой заявил о некой "необычной" активности наших войск на этом направлении: "Призываем Россию быть более понятной".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил о некой "необычной" деятельности армии России вблизи украинских границ.

Он заверил, что ведомство сейчас неустанно наблюдает за активностью русских подразделений в этом регионе и проводит консультации с союзными странами по этому поводу.

Представитель оборонного ведомства США также признался, что перемещения сил России на этом направлении, которые потенциально якобы могут нести угрозу эскалации ситуации на Украине, вызывают серьёзную обеспокоенность у Вашингтона.

При этом Кирби не стал пояснять, о каких именно "необычных" шагах русской армии он говорит. (Примечательно, что глава Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала недавно подчёркивал, что увеличения контингента ВС России вблизи рубежей Незалежной не фиксировалось.) Представитель Пентагона резюмировал: