"Таблицу умножения не знают": Немецкий политик рассказала о "тупеющей" молодежи Германии

По её словам, всё меньше молодежи Германии имеют образование, многие даже писать не могут на родном языке без ошибок. Однако немецкое правительство на это почти не обращает внимания, а всё, что пытались власти предпринять, никак не изменило ситуацию. "Просто выбросили деньги на ветер", - отметила депутат.

По словам Хёхст, с 2009 года сокращается число молодых немцев, получивших высшее образование. Никогда раньше столько молодежи не бросало обучение.

"Зато теперь наши молодые люди могут изучать порнонауку. Видимо, это очень важно? Такие семинары называются открыто "Разнообразие и справедливость порнографии". Наша партия "Альтернатива для Германии" выступает за свободу образования. Но мы не понимаем, сколько таких специалистов по порнографии нам необходимо и где они будут в дальнейшем работать", - задала вопрос Николь Хёхст.

Профессора обучают студентов всевозможной "гендерной ерунде", продолжила депутат. И это вместо того чтобы правительство страны озаботилось "качеством образования". Ведь проблему эту вполне можно решить. Но пока население продолжает "тупеть день ото дня", заключила Николь Хёхст.