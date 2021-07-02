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"Таблетка для памяти": Зеленскому напомнили его слова о русских и украинцах, сказанные в 2014 году

02 июля 2021, 22:05  •  46 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили его слова о русских и украинцах, сказанные в далёком 2014 году. Украинский политик до своего избрания президентом имел совершенно иные взгляды. В Сети назвали ролик "таблеткой для памяти".
Telegram-канал "Политика страны" нашёл фрагмент старой пресс-конференции Зеленского и студии "Квартал 95", которая прошла в Донецке в 2014 году. В ходе общения с журналистами будущий президент Украины поделился своим мнением насчёт войны в Донбассе и высказал мнение, которое полностью противоречит всему тому, что политик говорит сегодня.
В частности, он заявил, что русские и украинцы - это один народ.
Мы все говорим на одном языке. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа в принципе, потому что это один и тот же народ, - заявил тогда Зеленский.
Он также похвалил ополченцев ДНР за то, что те захватили украинский танк. Политик отметил, что дончане просто защищались: "Дончане захватили танк? Молодцы".
Кроме того, Зеленский заявил, что не собирается выдвигаться в президенты, поскольку недостаточно мудр для этого. И вообще Украина заслуживает "более серьёзную кандидатуру".
Напомним, что 30 июня состоялась прямая линия президента России Владимира Путина, в ходе которой он заявил, что русские и украинцы - это один народ. На следующий день Зеленский дал интервью, в котором опроверг этот тезис. По словам украинского лидера, у русских и украинцев общая история, но это всё же разные народы. В противном случае, рассуждает Зеленский, в Москве ходили бы гривны, а над Думой развевался бы жёлто-синий флаг.

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