"Табаки" засуетились: Австралия официально объявила бойкот Олимпиаде. Кто следующий?

Вслед за США, которые за два месяца до Олимпиады решили объявить Играм бойкот, засуетились и другие страны - по меткому выражению Владимира Путина, как шакал Табаки из известной книги Киплинга. О бойкоте Олимпиады в Пекине официально заявила Австралия.

Австралийские официальные лица - политики и дипломаты - не приедут на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Тем не менее атлеты из этой страны не откажутся от участия в соревнованиях. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

На что посольство КНР в Австралии ответило, что такое решение противоречит намерениям Канберры нормализовать отношения с Пекином. На сайте дипмиссии появилось заявление, в котором китайские дипломаты обвиняют австралийскую сторону в ухудшении этих отношений.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Вслед за США против Игр высказались и в Европе. По крайней мере, с таким заявлением выступила заместитель председателя Европарламента и заместитель главы Свободной демократической партии Германии Никола Бер.