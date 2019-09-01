"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети

Видеозапись начинается со слов Зеленского: "Меньше эсэмэсок, больше законов, пожалуйста". Зал аплодирует, но в этот момент общий шум неожиданно перекрывает звонок iPhone. Естественно, такое "некорректное" поведение допустил бывший украинский гарант.

Порошенко отвечает на звонок и ведёт беседу на английском языке, намекает на "определённые" обстоятельства. Зеленский молча наблюдает за своим предшественником, ожидая, когда тот обратит внимание на трибуну. Однако Порошенко продолжает беседу.

В этот момент Зеленский, не сдерживая эмоций, говорит: "Выйдите отсюда". Порошенко удивлённо оглядывается, словно желая понять, к кому именно обращается Зеленский. Президент снова повторяет, но уже с заметным раздражением: "Выйди отсюда, разбойник, плохо понимаешь меня?"

Зал дружно хлопает, а Порошенко продолжает сидеть. "По-английски - exit", - снова требует Зеленский. Увидев, что на его слова экс-гарант не реагирует, Зеленский продолжает: "Та иди уже ты, слышишь или нет?" Тут уже Порошенко поднимается со своего места в зале и неторопливо покидает сессионный зал. Двери за ним медленно закрываются.

Конечно, эта видеозапись - неплохо сделанный монтаж, скомпонованный из нескольких отрывков. Здесь и запись выступления Зеленского в Раде 29 августа, момент с Порошенко, а также разгон, который устроил Зеленский в Киевской области Ярославу Годунку - это его он изгонял со словами "иди отсюда, разбойник".

Скриншот: Twitter/@anatoliisharii

Конечно, пользователи Сети к видеозаписи отнеслись по-разному: кого-то ситуация развеселила, другие слова Зеленского осудили, при этом далеко не все поняли, что перед ними видеомонтаж.

"А ведь примут за чистую монету). Подпишите хоть: гы-гы..." - рассмеялась Соня Санина.

"Не плохо скомпоновали. Было бы прикольно, если бы это было в реальности", - добавил Тарас Мартов.

"Шут гороховый, такое же хамло, как и предыдущие! А ведь лохи радуются этому театру", - прокомментировала в Twitter Инна Максимова.

"Прикольно - поржал! Но потом стало грустно - Зе нас потопит", - написал Игорь.

"Из грязи в князи, хам! Это, конечно, монтаж, но это его манера общения", - считает пользователь под ником Лаврентий Павлович.