|
"Сюда переезжают те, кто любит Россию": Всё больше украинцев перебираются в Крым
08 сентября 2021, 14:40 • 116 • Политика
Всё больше украинцев перебираются в Крым на постоянное место жительства. Один из украинских эмигрантов отметил: "Сюда переезжают те, кто любит Россию".
Такое решение, в частности, принял житель Украины Евгений, который решил поселиться в Крыму. По его словам, несмотря на украинскую пропаганду, многие граждане бегут в Крым в поисках спокойной жизни без войны, милитаризма и вездесущих националистов.
- рассказал Евгений порталу "Народные новости".
Он подчеркнул, что с каждым годом число перебирающихся в Крым украинцев растёт.
Крым также пользуется среди украинцев популярностью как туристическая зона. На Украине нет нормальных курортов. Там остались лишь старые советские турбазы, да и те были разрушены властями. Остались только украинская Одесса и русский Крым. Но отдых в Одессе по карману далеко не всем. Если на поездку в Крым человек потратит в среднем 20 тыс. гривен, то одна неделя в Одессе обойдётся ему в 50 тыс. гривен минимум.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2021, 03:35
|
02 сентября 2021, 01:00
|
05 сентября 2021, 22:30
|
04 сентября 2021, 19:55
|
06 сентября 2021, 15:55
|
05 сентября 2021, 01:25
|
01 сентября 2021, 21:20