Всё больше украинцев перебираются в Крым на постоянное место жительства. Один из украинских эмигрантов отметил: "Сюда переезжают те, кто любит Россию".

Такое решение, в частности, принял житель Украины Евгений, который решил поселиться в Крыму. По его словам, несмотря на украинскую пропаганду, многие граждане бегут в Крым в поисках спокойной жизни без войны, милитаризма и вездесущих националистов.

Люди понимают, что тут можно нормально жить, вот и бегут на полуостров за счастьем. В Крым переезжают те, кто любит Россию. Это самое важное правило для тех, кто бежит в мирную жизнь с Украины,

- рассказал Евгений порталу "Народные новости".

Он подчеркнул, что с каждым годом число перебирающихся в Крым украинцев растёт.

Крым также пользуется среди украинцев популярностью как туристическая зона. На Украине нет нормальных курортов. Там остались лишь старые советские турбазы, да и те были разрушены властями. Остались только украинская Одесса и русский Крым. Но отдых в Одессе по карману далеко не всем. Если на поездку в Крым человек потратит в среднем 20 тыс. гривен, то одна неделя в Одессе обойдётся ему в 50 тыс. гривен минимум.