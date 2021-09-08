Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
США подали России долларовый сигнал
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

"Сюда переезжают те, кто любит Россию": Всё больше украинцев перебираются в Крым

08 сентября 2021, 14:40  •  116 • Политика
Всё больше украинцев перебираются в Крым на постоянное место жительства. Один из украинских эмигрантов отметил: "Сюда переезжают те, кто любит Россию".
Такое решение, в частности, принял житель Украины Евгений, который решил поселиться в Крыму. По его словам, несмотря на украинскую пропаганду, многие граждане бегут в Крым в поисках спокойной жизни без войны, милитаризма и вездесущих националистов.
Люди понимают, что тут можно нормально жить, вот и бегут на полуостров за счастьем. В Крым переезжают те, кто любит Россию. Это самое важное правило для тех, кто бежит в мирную жизнь с Украины,
- рассказал Евгений порталу "Народные новости".
Он подчеркнул, что с каждым годом число перебирающихся в Крым украинцев растёт.
Крым также пользуется среди украинцев популярностью как туристическая зона. На Украине нет нормальных курортов. Там остались лишь старые советские турбазы, да и те были разрушены властями. Остались только украинская Одесса и русский Крым. Но отдых в Одессе по карману далеко не всем. Если на поездку в Крым человек потратит в среднем 20 тыс. гривен, то одна неделя в Одессе обойдётся ему в 50 тыс. гривен минимум.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





116
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 03:40
Британцев запугивают нормированием газа из-за "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
06 сентября 2021, 15:55
«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.